Pronostici Serie A, i possibili risultati a sorpresa della 23ª giornata

Tra il 21 ed il 23 gennaio si disputerà la 23esima giornata di Serie A, che si aprirà venerdì alle 20.45 con l'anticipo Verona-Bologna per chiudersi domenica alle 20.45 con il big match Milan-Juventus. L'Inter capolista ospiterà a San Siro il Venezia (ma la gara è a rischio rinvio a causa di un focolaio Covid nei lagunari), mentre il Napoli attende la Salernitana (partita anche questa a rischio viste le positività tra i granata). Roma attesa dall'Empoli, mentre la Lazio sarà impegnata nella difficile sfida con l'Atalanta. Completano il programma Genoa-Udinese, Cagliari-Fiorentina, Torino-Sassuolo e Spezia-Sampdoria.

23ª giornata Serie A, i possibili risultati a sorpresa

La Roma che non passa ad Empoli

La Roma, nell'ultimo turno di campionato, ha superato per 1-0 il Cagliari interrompendo la striscia di due sconfitte consecutive, ma i giallorossi, fin qui, non hanno mai trovato continuità di rendimento nel corso della stagione. I toscani invece, malgrado non trovino i tre punti da cinque gare, sono una delle sorprese più liete del torneo ed anche nel match di Coppa Italia contro l'Inter, vinto dai nerazzurri soltanto ai tempi supplementari, hanno dimostrato di poter tenere testa a chiunque. Ecco perché per gli uomini di Mourinho, quello del Castellani, sarà un impegno più ostico di quanto possa sembrare.

Il Genoa che torna alla vittoria

Una situazione disastrosa, quella che sta vivendo il Genoa. I liguri, reduci dal pesantissimo 6-0 incassato a Firenze e inchiodati al penultimo posto della classifica, hanno esonerato Shevchenko affidando la panchina a Blessin. Quella contro l'Udinese, nelle ultime settimane falcidiato da numerose assenze, ha già il sapore di ultima spiaggia: una gara che i rossoblù non possono fallire.

La Sampdoria che espugna il Picco

Anche la Sampdoria, così come il Genoa, ha appena cambiato allenatore, con Giampaolo, cavallo di ritorno, che ha preso il posto dell'esonerato D'Aversa, allontanato dal club dopo il ko interno con il Torino. Quello sul campo dello Spezia sarà un vero e proprio scontro diretto per la salvezza, con gli aquilotti galvanizzati dagli ultimi due successi consecutivi contro Genoa e Milan. Ma i blucerchiati, sfruttando la scossa che di solito produce nell'immediato il cambio di guida tecnica, possono fare il colpaccio.