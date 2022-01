Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 21ª giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Dopo il turno disputatosi ad Epifania, con quattro partite (Bologna-Inter, Atalanta-Torino, Salernitana-Venezia e Fiorentina-Udinese) non giocate in seguito allo stop imposto dalle Asl di competenza ad alcune squadre a causa dei numerosi casi di positività al Covid, il massimo campionato tornerà in campo domenica 9 gennaio per la ventunesima giornata. Sono però già tre le gare certe di non essere disputate: Cagliari-Bologna, Torino-Fiorentina e Udinese-Atalanta. A rischio anche Verona-Salernitana, il cui svolgimento dipenderà dall'esito del giro dei tamponi che i granata effettueranno nella giornata odierna.

Ad aprire il programma, alle 12.30, Empoli-Sassuolo e Venezia-Milan, a chiuderlo, alle 20.45, Inter-Lazio e, nel caso di via libera, Verona-Salernitana. In programma anche Roma-Juventus.

Serie A, la classifica dopo venti giornate

A guidare la classifica, dopo venti giornate, l'Inter di Simone Inzaghi, che viaggia a quota 46 punti ed una gara in meno giocata. Ad appena una lunghezza di distanza dai nerazzurri il Milan, che precede Napoli (40), Atalanta (38, i bergamaschi hanno una gara in meno), Juventus (35) ed il terzetto formato da Fiorentina (viola con una gara in meno), Roma e Lazio (32). In coda, all'ultimo posto solitario, la Salernitana a quota 8 (i granata hanno due partite in meno), preceduta da Genoa (12), Cagliari (13), Spezia (16) e Venezia (17, i lagunari hanno una gara in meno).

21ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match della ventunesima giornata è Inter-Lazio, gara in cui i nerazzurri cercheranno l'ottava vittoria consecutiva. La gara, in programma a San Siro alle 20.45, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn anche l'altra super sfida del turno, quella che allo stadio Olimpico, alle 18.30, opporrà la Roma di Mourinho, reduce dal ko sul campo del Milan, alla Juventus di Allegri, che nell'ultimo impegno ha dovuto accontentarsi del pari contro il Napoli. Venezia-Milan (fischio d'inizio alle 12.30) sarà invece trasmessa anche da Sky oltre che da Dazn.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari