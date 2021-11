Venezia-Inter, probabili formazioni e dove vedere la partita in diretta tv e streaming

A caccia della seconda vittoria consecutiva. L'Inter, dopo aver colto tre punti fondamentali nella corsa scudetto superando per 3-2 a San Siro il Napoli di Luciano Spalletti, farà visita al Venezia nella quattordicesima giornata di Serie A (fischio d'inizio alle 20.45 di sabato 27 novembre). I nerazzurri, attualmente al terzo posto della classifica con i loro 28 punti, quattro in meno di partenopei e Milan, e reduci dalla qualificazione agli ottavi di finale in Champions League, cercano un altro successo per rimanere in scia del tandem di testa, mentre i veneti, che nelle ultime due uscite hanno battuto Roma e Bologna, andranno alla ricerca di punti salvezza.

Venezia-Inter, le scelte di Zanetti

Zanetti, per la partita contro l'Inter, dovrà fare a meno di Ebueh, mentre recuperano Svoboda e Crnigoj. Il tecnico dovrebbe affidarsi al 4-3-3, con il tridente offensivo composto da Aramu (in vantaggio su Kiyine), Okereke e Johnsen. In mezzo al campo certi del posto Busio e Ampadu, con l'altra maglia contesa da Vacca e Tessmann. In difesa coppia centrale formata da Caldara e Ceccaroni, con Mazzocchi a destra ed Haps a sinistra. Tra i pali Romero.

Venezia-Inter, le scelte di Simone Inzaghi

Simone Inzaghi, per la trasferta di Venezia, dovrebbe confermare il tradizionale 3-5-2 attuando però un po' di turnover. In attacco potrebbe riposare Dzeko, con Correa pronto ad affiancare Lautaro Martinez. In mezzo al campo Vidal potrebbe far rifiatare Barella completando il reparto con Brozovic e Calhanoglu, mentre sulle corsie esterne Dumfries e Dimarco insidiano rispettivamente Darmian e Perisic. Nessun cambio invece in difesa, dove toccherà ancora a Ranocchia insieme a Skriniar e Bastoni. In porta Handanovic.

Venezia-Inter, le probabili formazioni

Venezia (4-3-3): Romero; Mazzocchi, Caldara, Ceccaroni, Haps; Busio, Vacca, Ampadu; Aramu, Okereke, Johnsen. All. Zanetti

Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni; Dumfries, Vidal, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Correa. All. S. Inzaghi

Venezia-Inter, dove vedere la partita in tv e streaming

La partita Venezia-Inter sarà trasmessa in diretta da Dazn e Sky. Per seguire il match su Dazn si potranno utilizzare le smart tv compatibili con la app, scaricabile anche su tutti i televisori collegati ad una console PlayStation 4/5 o Xbox (One, One S, One X, Series X, Series S), al TimVisionBox o ad un dispositivo Google Chromecast o Amazon Fire TV Stick. Su Sky i canali di riferimento saranno Sky Sport Uno (201 del satellite, 472 e 482 del digitale terrestre), Sky Sport Calcio (202 del satellite, 473 e 483 del digitale terrestre), Sky Sport 4K (213 del satellite) e Sky Sport (251 del satellite). La gara sarà inoltre visibile in streaming su SkyGo, disponibile anche su dispositivi mobili dopo aver scaricato l'apposita app.