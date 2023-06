Diretta

Tutte le notizie e gli aggiornamenti in diretta sulle sessione estiva di calciomercato

Il calciomercato non dorme mai: Vlahovic resterà alla Juventus? Al Napoli arriverà una super offerta per Osimhen? Chi andrà a rinforzare la Roma di Mourinho? Quale sarà il destino di Lukaku? La sessione di calciomercato estivo per la Serie A, B e C inizierà ufficialmente il 1 luglio 2023. Dal 30 giugno, però, tantissimi calciatori andranno in scadenza di contratto e i club saranno immediatamente liberi di ingaggiarli a parametro zero. Invece il termine ultimo che sancirà la fine delle trattative non è ancora certo, ma con ogni probabilità sarà fissato per il 31 agosto o per il 1 settembre. Saranno due lunghi mesi di trattative sotto l'ombrellone, annunci, smentite e indiscrezioni. Almeno due giornate del prossimo campionato di Serie A si giocheranno con dialoghi e trattative ancora aperte. La prima giornata della nuova stagione, infatti, è prevista per il 20 agosto, mentre è in programma un'altra giornata il 27 dello stesso mese. Buon calciomercato a tutti.