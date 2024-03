I film degli Oscar (vincitori e non) che si possono vedere su Netflix

C'è un premio che ogni anno è il più atteso dagli amanti e dai rappresentanti del mondo del cinema, un premio che rende omaggio alle migliori pellicole realizzate, quelle che hanno osato andare oltre il limite del bello per raggiungere quello dell'eccellenza. Si tratta di film profondi, studiati, significativi, emozionanti, film che sono stati in grado di spiccare sugli altri innumerevoli prodotti proposti durante l'anno e che sono finiti nell'olimpo degli Oscar. Tra questi ce ne sono tanti targati Netflix che sono stati candidati a vincere l'ambita statuetta anche se, nessuno di loro, in questi Oscar 2024 ci è riuscito. Se avete voglia di vedere dei bellissimi film candidati agli Oscar 2024, anche se non hanno trionfato, ecco tutti i titoli che potete trovare su Netflix per farvi una vostra opinione su quelli che, forse, potevano meritare almeno un premio.

La società della neve - Candidato come Miglior film Internazionale e miglior trucco

Uno dei titoli Netflix più belli del 2024, presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia, La società della neve di J.A. Bayona, ispirato alla storia vera del disastro aereo delle Ande del 1972, è il film candidato a due Oscar da recuperare il prima possibile su Netflix. Un film emozionante, profondo e davvero coinvolgente. Nel 1972 il volo 571 delle Forze aeree dell'Uruguay con a bordo una squadra di rugby diretta in Cile precipita su un ghiacciaio nel cuore delle Ande. Allo schianto sopravvivono solo 29 dei 45 passeggeri, che si ritrovano in uno degli ambienti più ostili al mondo e obbligati a ricorrere a misure estreme per poter restare in vita.

Nimona - Candidato come Miglior Film d'Animazione

Diretto da Nick Bruno e Troy Quane, Nimona è un'epica avventura su come trovare l'amicizia nelle situazioni più impensate e accettare se stessi e gli altri per come siamo. Tratto dalla graphic novel candidata al National Book Award e bestseller del New York Times di ND Stevenson, Nimona è un film candidato a un Oscar come Miglior Film d'Animazione. La trama? Quando Ballister Cuoreardito (Riz Ahmed), cavaliere di un futuristico mondo medievale, è incolpato ingiustamente per un crimine che non ha commesso, l'unica persona che può aiutarlo a provare la sua innocenza è Nimona (Chloë Grace Moretz), adolescente dispettosa amante del caos e una delle creature mutaforma che lo stesso guerriero è stato addestrato a distruggere. Ma con l'intero regno contro di lui, Nimona è la migliore (o forse l'unica) alleata su cui Ballister può contare. E mentre i ruoli tra eroi, cattivi e mostri iniziano a confondersi, i due protagonisti sono determinati a portare scompiglio: Ballister per dimostrare la propria innocenza una volta per tutte e Nimona per... portare solo scompiglio.

Maestro - Candidato come Miglior Film, Migliori attore protagonista, Migliore attrice protagonista, Migliore sceneggiatura originale, Migliore fotografia

Maestro è il film diretto e interpretato da Bradley Cooper sulla vita del compositore Leonard Bernstein. Un film presentato in anteprima alla Mostra del Cinema di Venezia e poi arrivato su Netflix. Ha ottenuto ben 5 candidature agli Oscar 2024. La storia? Un'imponente e impavida storia d'amore che ripercorre la relazione durata una vita tra Leonard Bernstein e Felicia Montealegre Cohn Bernstein. Maestro non è solo una dichiarazione d'amore alla vita e all'arte, ma essenzialmente una rappresentazione emotivamente epica di famiglia e amore.

La meravigliosa storia di Henry Sugar - Candidato come Miglior Cortometraggio

Film diretto da Wes Anderson e già presentato alla Mostra del Cinema di Venezia per poi debuttare su Netflix, La meravigliosa storia di Henry Sugar racconta la storia di un’amatissima storia di Roald Dahl: un uomo molto ricco viene a conoscenza dell’esistenza di un guru in grado di vedere senza usare gli occhi e decide di imparare a padroneggiare questa tecnica per barare al gioco d'azzardo.

El Conde - Candidato come Miglior fotografia

El Conde è un horror con toni da commedia cupa che immagina un universo parallelo ispirato alla storia recente del Cile. Il film presenta Augusto Pinochet, simbolo mondiale del fascismo, nelle vesti di un vampiro che vive nascosto in un palazzo in rovina nella gelida punta meridionale del continente. La malvagità è il suo stesso sostentamento. All'età di duecentocinquant'anni Pinochet decide di non bere più sangue e così rinuncia alla vita eterna. Non riesce più a sopportare che il mondo lo ricordi come un ladro. Nonostante la natura deludente e opportunistica della sua famiglia, una relazione inattesa lo incoraggia a vivere una nuova vita piena di passione controrivoluzionaria.

Nyad Oltre L'Oceano - Candidato come Migliore attrice protagonista e Migliore Attrice non protagonista

Incredibile testimonianza della tenacia, dell'amicizia e del trionfo dello spirito umano, NYAD racconta un avvincente capitolo della vita dell'atleta fuoriclasse Diana Nyad. Trent'anni dopo essersi ritirata dal nuoto di maratona per intraprendere una carriera come giornalista sportiva, a 60 anni Diana (interpretata dalla quattro volte candidata agli Oscar® Annette Bening) vuole assolutamente portare a termine l'impresa che le è sempre sfuggita: i 170 chilometri tra Cuba e la Florida, noti nel settore come "l'Everest del nuoto". Decisa a completare per prima il percorso senza gabbia di protezione anti-squalo, Diana si imbarca in un'elettrizzante avventura che durerà quattro anni insieme alla migliore amica e allenatrice Bonnie Stoll (la due volte premio Oscar® Jodie Foster) e una squadra pronta a dare il meglio.