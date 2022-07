GF Vip 2022: cast, puntate, quando va in onda e tutte le anticipazioni

Grande Fratello Vip 2022, si scaldano i motori della macchina dei preparativi per la settima edizione del reality di Canale 5. Mancano ancora due mesi al debutto del programma che punta l'occhio pettegolo nella casa di Cinecittà e sui personaggi dello spettacolo che la abiteranno, ma tra dichiarazioni ufficiali, indiscrezioni e indizi social già cresce la curiosità del pubblico pronto a intrattenersi ancora con la squadra di "vipponi". Al timone del programma per il quarto anno consecutivo è Alfonso Signorini, conduttore ormai a suo agio con la squadra autoriale del format prodotto dalla Endemol Shine Italy che anche stavolta promette di regalare spettacolo e colpi di scena.

In attesa dell'esordio, di seguito tutte le informazioni sul Grande Fratello Vip 2022.

Quando inizia il Grande Fratello Vip 2022

Il Grande Fratello Vip 2022 inizia lunedì 19 settembre. La data aleggia come una delle tante indiscrezioni su un'edizione ancora tutta da definire, ma appare verosimile alla luce degli anni precedenti che fissavano sempre in autunno il debutto e nel primo giorno della settimana le varie puntate. Del tutto incerta, invece, la durata che, indicata a ridosso del Natale, si è poi prolungata ben oltre, fino alla durata record di 189 giorni della scorsa edizione vinta da Jessica Hailé Selassié.

Le opinioniste del Grande Fratello Vip 2022

Per il secondo anno consecutivo Sonia Bruganelli torna al Grande Fratello Vip nel ruolo di opinionista non senza polemiche, visto che la produttrice televisiva aveva assicurato che non avrebbe ripetuto l'esperienza. Al suo fianco, però, non ci sarà più Adriana Volpe, ma Orietta Berti che, dopo un lungo corteggiamento da parte di Alfonso Signorini, ha ceduto all'offerta giunta nel pieno di un successo televisivo che abbraccia il pubblico di ogni età.

Il cast del Grande Fratello Vip 2022: i concorrenti

E arriviamo al punto nevralgico del programma: chi sono i concorrenti del Grande Fratello Vip 2022? Quali sono i nomi dei vip che compongono il cast di questa edizione? Tanti i nomi che fino ad ora sono già circolati e che ancora non hanno trovato alcuna ufficialità. Gabriele Parpiglia, giornalista e autore del reality, durante il programma radiofonico di R101 “Facciamo finta che” ha anticipato qualcosa su nomi in ballo.

Su Charlie Gnocchi, pseudonimo di Carlo Ghiozzi, conduttore radiofonico e pittore italiano, il giornalista si è limitato a dire che "sarebbe un bel colpo", lo stesso che si avrebbe se davvero anche Rita Dalla Chiesa rientrasse nella lista dei concorrenti: "Basta guardare nelle mie pagine Instagram, per puro caso c'è un selfie di quattro settimane fa con Rita Dalla Chiesa. Questa può essere una risposta", ha detto di lei. E ancora: "Credo che Rita Dalla Chiesa abbia voglia di cimentarsi con un'esperienza del genere". Da parte sua, per ora, alcuna conferma.

Di certo c'è che torna Pamela Prati, già protagonista della prima storica edizione del GF Vip segnata anche dal suo "chiamatemi un taxi". "La confermiamo" ha assicurato Parpiglia: "Pamela tornerà al Grande Fratello VIP, ma attenzione, tornerà a raccontare la vera verità su Mark Caltagirone?", ha chiesto sibillino in riferimento all'arcinota storia del fantomatico promesso sposo.

Confermata anche Chadia Rodriguez, rapper italiana di origini spagnole e marocchine, mentre trattative in corso sono con il conduttore tv ed esperto di look Giovanni Ciacci e Carolina Marconi, già concorrente della versione nip del Grande Fratello e oggi influencer molto seguita anche per aver raccontato la propria esperienza con un tumore.

E' ancora mistero fitto, invece, sulla presenza di Antonino Spinalbese, ex compagno di Belen e padre della figlia Luna Marì. "Chi vivrà vedrà, la popolarità mi preoccupa" ha detto lui commentando l'indiscrezione che lo riguarda e che avrebbe già messo un po' di scompiglio nel suo rapporto con la showgirl pronta alla diffida nel caso in cui dovesse "azzardarsi" a nominare o lei o la loro bimba durante la sua avventura nella casa più spiata d'Italia.

All'elenco potrebbe aggiungersi anche Davide Bonolis, figlio della stessa opinionista che aveva espresso il desiderio di farvi parte una volta compiuta la maggiore età, ma - anche in qiuesto caso - le bocche restano cucite.