Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 29ª giornata: orari Sky e Dazn

Nuovamente in campo la Serie A. Tra il 12 ed il 14 marzo si disputerà la 29esima giornata, che prenderà il via sabato alle 15 con gli anticipi Salernitana-Sassuolo e Spezia-Cagliari. Il Milan capolista ospiterà a San Siro l'Empoli, mentre l'Inter farà visita al Torino. Impegni rispettivamente sui campi di Verona e Sampdoria per Napoli e Juventus, Atalanta in casa contro il Genoa. A chiudere il turno, lunedì alle 20.45, sarà il posticipo Lazio-Venezia. Completano il programma Fiorentina-Bologna e Udinese-Roma.

Serie A, la classifica dopo 28 giornate

In testa alla classifica di Serie A, dopo 28 giornate, troviamo il Milan di Stefano Pioli, che con i suoi 60 punti precede rispettivamente di due e tre lunghezze Inter (che però ha una gara in meno) e Napoli. In quarta posizione la Juventus di Allegri a quota 53, con Atalanta e Roma che seguono i bianconeri a 47 (la Dea ha una partita in meno). Seguono poi Lazio (46), Fiorentina (43, viola con una gara da recuperare) e Verona (41).

In coda ultimo posto solitario per la Salernitana con i suoi 15 punti (granata con due partite in meno), preceduta da Genoa (18), Venezia (22, veneti con una gara in meno), Cagliari (25) e dal tandem formato da Sampdoria e Spezia (26). Più avanti Udinese (29, i friulani devono recuperare due gare) ed Empoli (32).

29ª giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

La gara Milan-Empoli, nella quale il Diavolo andrà a caccia dei tre punti per difendere il primato in classifica, si disputerà sabato 12 marzo alle 20.45 e sarà visibile sia su Dazn che su Sky. Soltanto su Dazn, invece, Torino-Inter (domenica 13 alle 20.45) e Sampdoria-Juventus (sabato 12 alle 18). Anche Verona-Napoli (domenica 13 alle 15), match in cui gli azzurri cercheranno di riscattare il ko interno subito nell'ultimo turno contro il Milan, sarà visibile solamente su Dazn. Anche su Sky si potranno invece vedere Fiorentina-Bologna (domenica 12 alle 12.30) e Lazi-Venezia (lunedì 14 alle 20.45).

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari