Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 24 settembre: la mappa dei nuovi focolai

Coronavirus, il nuovo bollettino coronavirus del Ministero della Salute di oggi giovedì 24 settembre 2020 conferma il preoccupante trend in costante aumento del numero dei nuovi casi di positività al Sars-Cov-2.

L'ultimo bollettino coronavirus pubblicato ieri mercoledì 23 settembre registrava 1.640 nuovi contagi ma con il record di tamponi somministrati che superano la soglia dei 100mila. Purtroppo si registrano anche 20 decessi (+6). Oltre 2.650 ipazienti ricoverati con sintomi (+54) e 244 in terapia intensiva (+5). Sono in isolamento domiciliare 43.212 pazienti (+566). La regione che registrava più contagi è la Campania (248), seguita da Lombardia (196) e Lazio (195). Sempre nel Lazio il numero dei pazienti in terapia intensiva è triplicato nelle ultime due settimane e i nuovi casi continuano ad aumentare molto più che nel resto del Paese.

Vediamo ora nel dettaglio tutti i dati dell'ultimo bollettino. In coda all'articolo la sezione aggiornata con le ultime notizie in arrivo dalle regioni per far luce sui nuovi focolai di coronavirus e le ultime notizie sull'epidemia di Covid-19 in Italia

Coronavirus, il bollettino di oggi giovedì 24 settembre 2020​​

I focolai di coronavirus: i dati regione per regione

In attesa di conoscere intorno alle 17:00 i numeri del bollettino coronavirus comunicati dal Ministero della Salute, vediamo gli aggiornamenti in diretta dalle singole regioni.

Il Veneto preoccupa dopo un nuovo picco di contagi: nelle 24 ore si registrano nuovi 248 casi e 2 vittime, che portano il dato complessivo dei morti a 2.169. Il numero totale degli infetti dall'inizio dell'epidemia tocca quota 26.402. Cala il numero dei pazienti in terapie intensiva, 17 (-5). Le persone attualmente positive sono 3.272 (+117).

Il Lazio è la regione italiana salita alla ribalta per il numero di nuovi casi e ricoveri. A Roma risultano ricoverati allo Spallanzani 117 pazienti positivi, 15 necessitano di terapia intensiva.

In Alto Adige sono stati registrati 27 nuovi casi su 1.542 tamponi esaminati. Incremento dei ricoveri ospedalieri: ad oggi i pazienti covid che si trovano nei normali reparti ospedalieri sono 20 (non ci sono terapie intensive). Sono 47, invece, i positivi al Covid-19 che sono in isolamento presso la struttura di Colle Isarco. Stabile il numero delle persone in isolamento domiciliare, 1.704.

Nelle Marche si contano 17 nuovi casi di 'Covid-19' (ieri erano 32 casi) rispetto agli 890 tamponi processati nel percorso per le nuove diagnosi. I nuovi positivi sono stati individuati 5 in provincia di Pesaro-Urbino, 4 in provincia di Ascoli Piceno, 3 in provincia di Macerata, 3 in provincia di Ancona e 2 fuori regione. Questi casi comprendono 1 rientro dalla Romania, 4 contatti in ambito domestico, 3 soggetti sintomatici, 4 contatti stretti di casi positivi, 2 casi riscontrati dallo screening realizzato nel percorso sanitario, 2 casi rilevati dallo screening effettuato in ambiente lavorativo e 1 caso in fase di verifica.

In Basilicata registrati 9 positivi su 746 tamponi processati. Riguardano residenti a Pescopagano (3), Matera (2), Ruoti, Tito, Venosa, Pignola. Ieri sono guarite 5 persone, si tratta di residenti a Barile (2), Potenza e Tursi (in isolamento a Lauria) e di uno straniero in isolamento in Basilicata. È salito a 14 (+1) il numero di persone ricoverate. All'ospedale San Carlo di Potenza sono 6 nel reparto di malattie infettive e 1 in ostetricia, quest'ultimo caso è riferito a una donna che ha partorito ed è in isolamento mentre il neonato è negativo. All'ospedale Madonna delle Grazie di Matera i ricoverati sono 7 (6 nel reparto di malattie infettive e una nel reparto di terapia intensiva). Con questo aggiornamento della task force regionale, nel bollettino in cui sono indicati solo i residenti con tampone registrato in Basilicata i lucani attualmente positivi sono 124 (+4) e di questi 112 si trovano in isolamento domiciliare, le persone decedute sono 28, i guariti 396 (+4). Conteggiati a parte altri 50 casi riguardanti cittadini non residenti in Basilicata e stranieri.

Ecco infine le ultime notizie sulla pandemia raccolte nelle ultime 24 ore.

Coronavirus, le ultime notizie

"La situazione dei contagi da Covid-19 in alcuni Stati Ue è peggiore rispetto al picco di marzo". Lo dice la commissaria europea alla Salute, Stella Kyriakides. In Francia da sabato Marsiglia sarà in semi-lockdown, mentre milioni di persone in Inghilterra sperimentano già nuove restrizioni. In Spagna i numeri sono oltremodo drammatici. Non va meglio negli Stati Uniti dove solo ieri sono stati registrati 37.330 casi di coronavirus e 1.098 morti provocati dal morbo: i nuovi dati portano il bilancio complessivo dei contagi nel Paese a quota 6.934.205 e quello dei decessi a quota 201.909

Intanto Google aggiorna le Mappe per fornire ulteriori informazioni sulla pandemia. L'ultimo aggiornamento mostra l'incidenza dei casi di coronavirus a livello nazionale, regionale e in alcune città, in modo da poter prendere decisioni informate su dove andare e cosa fare. Selezionando la voce dedicata al Covid nelle Mappe, accessibile attraverso l'icona "Livelli", apparirà la media settimanale dei nuovi casi per 100mila abitanti nell'area che si sta guardando, e una freccia indicherà se il numero di nuovi contagi è in aumento o in diminuzione.

Per comprendere la diffusione dell'epidemia con un colpo d'occhio, inoltre, le aree della mappa saranno colorate in modo diverso: grigio per meno di un 1 caso su 100mila abitanti, giallo fino a 10 casi, arancione fino a 20, arancione scuro fino a 30, rosso fino a 40 e rosso scuro oltre i 40 casi. In una nota Google spiega di attingere alle informazioni fornite da fonti autorevoli come Johns Hopkins, New York Times e Wikipedia, che a loro volta traggono i dati dall'Oms e dalle autorità sanitarie locali.