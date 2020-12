Le attività che fanno bruciare più calorie in 30 minuti: la lista della Harvard Medical School

Quale attività fa bruciare più calorie in 30 minuti? La risposta ci arriva finalmente da uno studio realizzato dai ricercatori dalla prestigiosa Harvard Medical School

Quale attività fa bruciare più calorie in 30 minuti? Forse questa è la domanda per eccellenza quando si decide di seguire una dieta e praticare attività fisica in modo regolare con l'obiettivo di perdere peso. Ancor di più, poi, se tra lavoro e impegni familiari abbiamo poco tempo da dedicare allo sport. Ma la risposta ci arriva finalmente da uno studio realizzato dai ricercatori dalla prestigiosa Harvard Medical School.

Gli esperti hanno pubblicato una tabella che illustra quante calorie è possibile bruciare con diverse attività. Ma la vera particolarità risiede nel fatto che nello schema non presenti solo gli sport, ma anche i gesti che si compiono nella vita quotidiana. Ad esempio, è emerso che occuparsi della propria casa e famiglia è un ottimo modo per bruciare calorie. Con le pulizie più impegnative come lavare l’auto o le finestre è possibile bruciare fino 135-200 calorie ogni 30 minuti. O ancora, fare la spesa con un carrello ci aiuta a bruciare fra le 105 e le 155 calorie ogni mezz’ora. E infine, fare dei giochi scatenati insieme ai propri figli consente di bruciare fra le 150 e le 222 calorie.

Quali sport fanno bruciare più calorie?

Per quel che riguarda l’attività fisica, invece, ecco alcuni degli sport che gli esperti della Harvard Medical School hanno inserito nella lista con le rispettive calorie bruciate in mezz’ora di allenamento:

Tra gli sport:

arrampicata (330-488 calorie). L'arrampicata sportiva è una disciplina che coinvolge mente e corpo. Uno sport che regala tanta adrenalina, ma allo stesso tempo sostiene il corretto sviluppo dell'equilibrio psico-fisico dei praticanti, stimola la concentrazione, la socialità e migliora l'autostima.

Tra gli esercizi: