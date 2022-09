Antonino Spinalbese addio Belen, ora il (presunto) flirt è con Ginevra Lamborghini

Dopo la relazione con Belen Rodriguez che l'ha reso padre della piccola Luna Marì e il "chiodo-schiaccia-chiodo" Giulia Tordini, ora Antonino Spinalbese, tra i nuovi protagonisti della settima edizione del Grande Fratello Vip, sembra avere un certo feeling con una sua compagna di avventura nella casa più spiata d'Italia. Di chi stiamo parlando? Di Ginevra Lamborghini, la sorella minore di Elettra con cui non parla più e che, l'ha anche diffidata dopo le sue dichiarazioni nella casa del Gf. Tra i due, infatti, sembra esserci del tenero, o perlomeno, un feeling agli inizi che non è passato inosservato ai fan del reality show di Canale 5.

All'interno della casa, infatti, Antonino e Ginevra sono sempre più vicini tra sguardi d'intesa, battutine e qualche carezza innocente e lei sembra proprio aver messo gli occhi sull'ex della Rodriguez che, siamo certi, farà di tutto per conquistare. In un momento di relax in casa, infatti, mentre erano seduti fuori in giardino, Ginevra e Antonino si sono ritrovati a condividere un momento di vicinanza e, alla domanda di lui: "Cosa stai guardando?", l'ereditiera ha risposto: "Stavo guardando te" provocando un certo imbarazzo nell'ex parrucchiere. Lei, poi, per attirare ancora la sua attenzione e stuzzicarlo gli ha detto, maliziosa: "Guardami quando ti parlo".

A dare manforte alle voci su questa nuova presunta storia d'amore, c'è stata anche quella dolce carezza che Spinalbese ha fatto a Ginevra mentre lei stava chiacchierando con Cristina Quaranta e quest'ultima, ha colto la palla al balzo per stuzzicarlo ancora di più: "Scusa, perché a me niente?" e, prima che Antonino potesse rispondere, è arrivata la battuta pronta di Ginevra: "Perché siamo già marito e moglie".

Ed ecco che, la prima coppia del Gf Vip 7 sembra essere già annunciata.