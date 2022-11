Grande Fratello Vip: i top e flop della tredicesima puntata

Si è appena conclusa la tredicesima puntata del Grande Fratello VIp 2022, il reality show che mette insieme tantissimi volti noti della tv facendoli convivere nella cosiddetta casa più spiata d'Italia che, quest'anno è 300 metri quadri più grande di quella delle vecchie edizioni. Alla conduzione dello show, Alfonso Signorini per la quarta volta consecutiva e, accanto a lui, due opinioniste, la veterana Sonia Bruganelli e la grande novità di quest'anno, Orietta Berti. Insieme a loro anche Giulia Salemi il cui compito è quello di leggere in diretta i commenti social. Tra tante novità di questa settima edizione del reality, un nuovo studio televisivo, nuovi vipponi e nuove dinamiche. Ma cosa ha funzionato di più e cosa meno in questa tredicesima puntata del Gf Vip? Scopriamolo insieme.

I momenti top

Le lacrime di Antonino Spinalbese per la morte di suo padre

Uno dei momenti più belli ed emozionanti di questa tredicesima puntata del Gf Vip è stato il racconto di Antonino Spinalbese sulla morte di suo padre, suicidato a causa di una depressione di cui nessuno si era accorto. Facendo di tutto per trattenere le lacrime, Antonino ha dimostrato di essere un uomo forte ma anche vulnerabile mettendo in mostra, forse, per la prima volta, tutta la sua umanità spesso nascosta da un atteggiamento "da duro". Antonino ha pianto e si è liberato di un grande peso che aveva sul cuore e la sua emozione e onestà era talmente palpabile da uscire dallo schermo.

I momenti flop

Giaele De Donà e la (finta) gelosia verso suo marito

Al matrimonio di Giaele De Donà con il ricchissimo marito americano, Brad non ci crede nessuno, forse neanche lei stessa e la dimostrazione c'è stata stasera al Gf Vip quando l'ex concorrente di Ti spedisco in convento ha visto per la prima volta le paparazzate di Brad con altre ragazze tra cui la sua migliore amica. Se ha cercato di sembrare almeno un po' gelosa del fatto, Giaele non ci è riuscita più di tanto risultando poco credibile agli occhi di tutti. Nel suo cuore, ormai, c'è un altro, Antonino.

I litigi tra donne basati sul nulla

Altro momento flop di questa serata è stato vedere tutte le donne della casa (o quasi) continuare ad accanirsi l'un l'altra rivangando vecchi dissapori e finendo con urlare l'una contro l'altra. Tra Carolina che minaccia di lasciare la casa perché circondata da falsità, Giaele che la definisce un'arpia e Pamela Prati che tira ancora fuori discorsi di settimane fa, l'esempio che viene dato al pubblico della solidarietà femminile è pessimo.