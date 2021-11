Serie A in tv, dove vedere tutte le partite della 12ª giornata: orari Sky e Dazn

Torna in campo la Serie A. Nel weekend tra il 5 ed il 7 novembre si disputerà la 12esima giornata, che si aprirà venerdì sera alle 20.45 con l'anticipo Empoli-Genoa. A chiudere il programma, nella serata di domenica, il sentitissimo derby della Madonnina Milan-Inter, fondamentale in chiave scudetto. Il Napoli ospiterà allo stadio Maradona il lanciato Verona di Tudor, mentre la Juventus attende allo Stadium la Fiorentina. Impegni rispettivamente contro Venezia e Salernitana per Roma e Lazio, mentre l'Atalanta farà visita al Cagliari.

Serie A, la classifica dopo undici giornate

A guidare la classifica, dopo undici giornate, ci sono Milan e Napoli, che viaggiano a braccetto a quota 31 punti, frutto di dieci vittorie ed un pareggio. A sette lunghezze di distanza l'Inter di Simone Inzaghi, che precede i tandem formati da Roma e Atalanta (19) e da Lazio e Fiorentina (18). Più indietro la Juventus, al momento a quota 15 insieme a Verona, Bologna ed Empoli. In coda, a quota sei, il Cagliari, preceduto da Salernitana (7) e dalla coppia Spezia/Genoa (8).

Dodicesima giornata Serie A, le partite clou in diretta tv e streaming

Big match di giornata è il derby della Madonnina Milan-Inter, in programma domenica 7 novembre alle 20.45. Una gara nella quale i nerazzurri non possono permettersi di sbagliare, se vogliono credere ancora nello scudetto. La partita sarà trasmessa in diretta esclusiva da Dazn. Su Dazn andranno in onda anche Napoli-Verona (domenica 7 alle 18), con gli azzurri che vogliono conquistare i tre punti per proseguire nella propria marcia in vetta alla classifica, e Juventus-Fiorentina (sabato 6 alle 18), con i bianconeri chiamati a rialzare la testa dopo le ultime due sconfitte con Sassuolo e Verona.

Partite Serie A oggi in tv e streaming: orari