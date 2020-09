I migliori sport per dimagrire e bruciare le calorie in eccesso

Che sia per migliorare la propria forma fisica o per mantenersi in salute, tenersi in movimento fa sempre bene. Se però vogliamo svolgere attività fisica con l'obiettivo di dimagrire, è bene essere consapevoli che l’impatto sulla bilancia non è lo stesso per tutti gli sport, di conseguenza per ottimizzare i risultati, bisogna tener presente alcune piccole accortezze.

In linea generale, oltre a seguire una dieta sana ed equilibrata, per perdere peso è necessario praticare attività aerobiche e cardio. Possibilmente, l'ideale è alternare le diverse discipline per un minimo di tre workout a settimana della durata di almeno trenta minuti, da portare gradualmente a un’ora. Al contrario, le attività come yoga e pilates, per quanto utili e benefiche, sono meno efficaci nel bruciare calorie. Ecco allora un elenco delle attività più indicate per perdere peso e bruciare le calorie in eccesso.

Running

Grazie alla corsa possiamo perdere peso, migliorare la circolazione sanguigna, arricchire la vita sessuale e ridurre lo stress. Inoltre, si tratta dell’attività con il maggiore dispendio energetico in assoluto: se praticata in modo intenso (alla velocità di 13 km all’ora) una persona adulta e che pesa più di 80 kg può bruciare circa 1000 calorie all’ora. Se teniamo invece un ritmo più moderato (8 km/h) il dispendio è comunque ragguardevole: circa 750 calorie all’ora.

Trekking

Il trekking contrasta lo stress, aiuta i processi cerebrali, fa bene all'apparato cardio-circolatorio, migliora la respirazione e tonifica la muscolatura. Inoltre, camminare nella natura fa bruciare tra le 500 e le 600 calorie all’ora a seconda della difficoltà del percorso e del suo dislivello.

Fitwalking

Camminare aiuta ad ottimizzare lo smaltimento delle calorie e a perdere peso preservando, allo stesso tempo, la massa magra. Per quanto riguarda il consumo calorico: per ogni 60 minuti di camminata a ritmo sostenuto (5.5 km/h), infatti, le calorie bruciate sono circa 400. Il fitwalking poi, è un tipo di esercizio fisico aerobico che aiuta a ridurre il grasso addominale ed è una buona alternativa alla corsa per chi non vuole o non può sollecitare troppo il fisico.

Saltare la corda

Anche saltare la corda è un ottimo allenamento che brucia tra le 715 e le 650 calorie all’ora; anche qui molto dipende dall’intensità. Oltre a migliorare la circolazione, quest'attività aumenta la resistenza, l'agilità e tonifica tutti i muscoli, lavorando su braccia, addominali, gambe e glutei.

Nuoto

Nuotare impegna tutti i muscoli del corpo, previene lo stress, migliora la respirazione, migliora la postura e il tono muscolare, aiuta a perdere peso, favorisce il sonno, potenzia l'attività cardiaca e migliora la capacità polmonare. Una sessione agonistica intensa ci fa consumare tra le 800 e le 900 calorie all’ora, ma anche una nuotata in piscina ha un dispendio energetico di 500 calorie all’ora.

Arti Marziali

Quest'attività aumenta forzo e controllo. Anche in questo caso il dispendio energetico è elevato, dato che in allenamento i momenti dedicati al combattimento vero e proprio sono alternati a fasi di potenziamento muscolare. Durante l’attività agonista si bruciano oltre 900 calorie all’ora.

Bicicletta

Andare in bicicletta aiuta a tonificare glutei, gambe e addome, combattendo adiposità localizzate e fastidiosi cuscinetti di cellulite. Se fatto con costanza, inoltre, aiuta a smaltire il grasso accumulato sui fianchi e sulla pancia, grazie alla contrazione naturale degli addominali durante l’esercizio. A seconda della velocità e del dislivello del percorso il consumo varia tra le 550 calorie alle 850 calorie all’ora. Una pedalata tranquilla, a circa 15 km/h, fa bruciare comunque circa 360 calorie all’ora.

Sci di fondo

Considerata la disciplina più "aerobica" tra gli sport autodoor, lo sci di fonda migliora forza e resistenza. Praticare un’ora sugli sci di fondo può far bruciare circa 600 calorie, che possono salire anche fino a 1000 in caso di intensità molto elevata e di temperature esterne rigide.

Ginnastica aerobica

La ginnastica aerobica è per eccellenza una delle più conosciute e diffuse attività fisiche praticate per recuperare o mantenere la forma fisica. Un’ora di lezione di aerobica a basso impatto fa consumare tra le 400 e le 500 calorie, mentre se l’intensità è elevata si arriva anche a superare le 600.