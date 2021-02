Annalisa a Sanremo 2021 con 'Dieci': chi è, canzone e cosa c'è da sapere

Annalisa è in gara a Sanremo 2021 con il brano 'Dieci'. Per la cantante è la quinta volta al Festival, tre anni fa si piazzò al terzo posto con 'Il mondo prima di te'.

'Dieci' è una ballad moderna che parla d'amore. Al centro c'è un sentimento da difendere a tutti i costi, per l'artista una dichiarazione alla musica: "È un amore per cui si combatte e non ci si arrende mai, ma io ci vedo dentro mille emozioni diverse". La canzone, scritta da Annalisa, è nata durante il primo lockdown.

Annalisa a Sanremo 2021 con 'Dieci': testo e video

Cos'è che ti ho promesso

Non so

Non mi ricordo adesso

Me lo dici cos'hai

Siamo dentro i ghiacciai

Dieci giorni in una notte

Dieci bocche sul mio cocktail

Se è più facile scrivimi

Che hai bisogno di quello che hai perso

E va bene una volta su cento

Se ci pensi precipiti

Non ho tempo deciditi

A fine lavoro ti penso

Ho cenato col vino sul letto

E non deve andare così

Non fanno l'amore nei film

E forse non ritorno in me

Ma niente panico

Guarda come piove forte

Questo sabato

Perché l’ultima volta è sacra

Fa freddo tornare a casa

Ma non è così amara

Questa notte si impara

E sta piovendo

E sono fuori da

Fuori da me

Il testo completo pubblicato da Tv Sorrisi e Canzoni

Il video verrà pubblicato appena disponibile

Chi è Annalisa, a Sanremo 2021 con 'Dieci'

Annalisa Scarrone - nota come Annalisa - esordisce nel 2010 ad 'Amici', dove si classifica al secondo posto. Tre anni dopo la prima partecipazione a Sanremo, tra i Big, con il brano 'Scintille'. Torna nel 2015, nel 2016 e nel 2018, quando si classicica al terzo posto con 'Il mondo prima di te'. Quest'anno festeggia i dieci anni dal primo album. Il 12 marzo uscirà 'Nuda', nuova versione dell'ultimo disco, con quattro inediti (tra cui questo presentato al Festival).