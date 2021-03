Il monologo di Barbara Palombelli per le donne: “Non fatevi rubare il cuore e la dignità, fate rumore”

Nel ruolo di co-conduttrice della quarta serata di Sanremo 2021, ma non solo: Barbara Palombelli ha portato sul palco dell’Ariston anche se stessa, la sua storia di bambina che seguiva il Festival accanto al padre, di giovane ragazza ribelle, di aspirante giornalista e di lavoratrice poi, portando un messaggio di speranza per tutte le donne con un monologo scritto da lei per l’occasione.

“E’ una serata speciale che voglio dedicare alle donne alle ragazze italiane che hanno un compito fondamentale adesso: quello di tenere il Paese, perché accudiscono le persone, tengono tutto”, ha esordito la giornalista. “Sono stata una ragazza che amava i Beatles e i Rolling Stones, e ascoltavo Sanremo con mio padre che voleva che diventassi come Giogliola Cinquetti (..) Io invece ero una ragazza ribelle, cercavo le emozioni”.

Poi il ricordo di Luigi Tenco, morto suicida durante il Festival di Sanremo del 1967: “Giocando con una pistola ha trovato la morte. Gino Paoli mi disse che allora cercavano le emozioni così (…) Dovevo ribellarmi. A 15 anni ho iniziato a lavorare e non ho mai smesso, ho fatto di tutto, anche la commessa per tanti anni. Erano gli anni 70, noi abbiamo dovuto costruire i diritti che voi avete già trovato”, ha detto rivolgendosi alle donne: “Non andremo mai bene, ai mariti ai padri, ai fratelli… Non vai bene nemmeno se sei Liliana Segre e non puoi andare a vaccinarti senza ricevere insulti”.

“Ad agosto le amiche partivano e io restavo per studiare – ha proseguito – “studiate fino alle lacrime, lavorate per l’indipendenza. Le donne forti devono contribuire alla rinascita del nostro Paese. Io ci credo, correte andate incontro al futuro senza farvi rubare il cuore e la dignità. Fate rumore”, ha concluso sulle note del brano di Diodato.