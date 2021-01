Perché Amadeus ha chiamato Naomi Campbell come co-conduttrice di Sanremo 2021

La Venere Nera va ad aggiungersi alle già annunciate Matilda De Angelis ed Elodie. Oggi la comunicazione ufficiale del conduttore e direttore artistico della kermesse canora al via in primavera su Rai 1

La top model Naomi Campbell è la terza coconduttrice del Festival di Sanremo 2021. Ad annunciarlo è Amadeus in un'intervista rilasciata alla Stampa. Sarà presente in occasione della prima serata. La Venere nera va ad aggiungersi alla cantante Elodie e all'attrice Matilda De Angelis e alle altre sette donne (in totale saranno dieci) che affiancheranno nella conduzione il direttore artistico della kermesse canora. L'appuntamento è in primavera in diretta su Rai 1, in mezzo alle mille incertezze sulla possibilità di presenza del pubblico a causa dell'emergenza coronavirus.

Amadeus spiega perché ha voluto Naomi Campbell a Sanremo 2021

Ma perché proprio Naomi? Amadeus sembra avere le idee chiare: "La donna che aprirà il Festival di Sanremo 2021 sarà Naomi Campbell. Questa estate ho visto un servizio su di lei e su ciò che rappresenta al di là della moda. Lei sarà certamente la co-conduttrice della prima serata perché amo il racconto delle loro sperienza. In totale mi vedrete al fianco dici donne: alcune per una serata, altre per tutta la ettimana e si rappresenteranno come preferiranno. Naomi potrà raccontare ciò che il pubblico non sa e che le appartiene. La sua amicizia con Nelson Mandela, le sue battaglie per i diritti civilli e contro il razzismo. Vedrete, sarà magnifica".

Naomi Campbell, 50 anni tra moda e solidarietà

Inserita da People tra le 50 donne più belle del mondo, ha compiuto 50 anni il 22 maggio. Le lancette del tempo sembrano non avere avuto effetti sulla sua statuaria bellezza. Nata nel 1970 nel quartiere di Streatham a Londra, dalla diciottenne Valerie Morris, una ballerina di origini giamaicane, Naomi è ancora molto richiesta sulle passerelle delle grandi griffe e nelle pubblicità, tanto che il suo patrimonio sembra che oggi si aggiri attorno ai 60 milioni di dollari. Le definizioni per Naomi si sprecano, Perla Nera, Venere Nera, ma lei ha voluto dimostrare di essere non soltanto una donna bellissima e ricca, ma anche una persona impegnata nel sociale, in particolare attiva nella lotta contro la povertà in Africa.