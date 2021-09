Sanremo 2022, il nuovo regolamento: Addio alle Nuove Proposte

Sanremo 2022 lentamente si avvicina e la prima rivoluzione è diventata realtà. La Rai ha pubblicato il nuovo regolamento di Sanremo Giovani, che vedrò l’eliminazione della categoria Nuove proposte dal prossimo Festival. Questo vuol dire che i 2 artisti vincitori di Sanremo Giovani, competizione che andrà in onda su Rai1 a dicembre, finiranno direttamente in concorso tra i Big del Festival. L'ultima volta che è accaduto qualcosa di simile è stato nel 2019 con Mahmood, spedito tra i 'grandi' dopo aver vinto Sanremo Giovani e trionfatore a sorpresa con il tormentone Soldi.

Il regolamento

Ma le novità non finiscono qui. È stata ulteriormente ridotta la fascia di età per partecipare a Sanremo Giovani: gli artisti dovranno aver compiuto 16 anni alla data dell’1 gennaio 2022 e non dovranno altresì aver, alla stessa data, festeggiato il 30° compleanno (quindi il limite massimo sarà 29 anni compiuti). I 30 artisti selezionati che accederanno alle audizioni dal vivo (più i vincitori di Area Sanremo) dovranno provvedere a far pervenire alla Commissione Musicale un brano diverso da quello utilizzato per Sanremo Giovani, che, in caso di vittoria, presenteranno a febbraio nella 72ª edizione del Festival di Sanremo.

I 12 artisti che conquisteranno il palco del Teatro del Casinò di Sanremo per la finalissima di dicembre, che a sua volta spalancherà le porte del Teatro Ariston ai 2 artisti vincitori, dovranno però superare prima una serie di passaggi e di “esami”: il primo step vede il direttore artistico impegnato nell’ascolto di tutti i brani in regola con i requisiti di partecipazione, poi la Commissione musicale sempre capitanata da Amadeus procederà alla scelta dei 30 artisti ,che si esibiranno nelle audizioni dal vivo nella Sala A di via Asiago. In questa fase saranno selezionati 8 dei 12 finalisti di Sanremo Giovani. Gli altri quattro artisti che andranno a comporre il parterre della finalissima di dicembre saranno selezionati, sempre dalla Commissione musicale, tra i vincitori del contest Area Sanremo.

Parla Amadeus

“Sarà anche quest’anno una bella sfida e anche un privilegio scoprire e scovare degli artisti emergenti – ha commentato soddisfatto Amadeus, al suo 3° Festival consecutivo – da lanciare e valorizzare nella diretta su Rai1 di dicembre. La musica italiana vive un momento di grande vitalità e come sempre la Rai è dalla parte degli artisti e dei giovani”.