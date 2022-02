Come ha reagito Al Bano all'Oronzo Carrisi di Checco Zalone

Le performance di Checco Zalone ieri sera a Sanremo hanno creato un bel polverone, tra critiche e commenti favorevoli, sui social si è creato un vero e proprio processo. Tra i vari personaggi impersonificati dal comico compare anche Oronzo Carrisi, cugino del più noto Al Bano. L'uomo era il tramite per prendere in giro la costante presenza dei virologi in tv. Vestito con il noto cappello bianco, la sciarpa bianca e gli occhiali afferma, Oronzo, di avere un agente perché “adesso tutti i virologi hanno un agente”. “Al Bano mi ha rovinato la vita”, aggiunge, “A Cellino tutti siamo qualcosa di Al Bano”. Poi sfoggia il primo tampone positivo rilevato nella cittadina pugliese come un trofeo, messo a mo’ di ciondolo al collo: “Questo mi ha portato fortuna”. E ad Amadeus che gli chiede cosa i virologi pensino della pandemia aggiunge: “I virologi non devono andare mai d’accordo tranne per una cosa: “Quella di non capire un caz*o”.

Cosa ne pensa Al Bano dello sketch?

Ma il vero Carrisi che ne pensa? Il cantante, che adesso di trova a Budapest per esibirsi ad una festa privata, ha raccontato all'AdnKronos che era già a conoscenza che lo strano cugino sarebbe salito sul palco dell'Ariston. Non ha potuto vedere l'esizione in diretta, la dovrà recuperare, ma ha voluto ringraziare il comico per l'omaggio.

"Oggi rientrerò in Italia e la prima cosa che farò sarà quella di rivedere queste serate del festival e soprattutto la gag di Checco: lui mi aveva scritto qualche giorno prima, annunciandomela e dicendo che mi avrebbe fatto un omaggio. Grazie a Checco Zalone, in qualche modo è come se ci fossi stato anche io lì a Sanremo e sono lo stesso contento".