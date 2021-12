Annunciati dagli stessi 25 cantanti i titoli delle canzoni che interpreteranno al Festival di Sanremo 2022, dal 1 al 5 febbraio all'Ariston. Ad esibirsi saranno 22 Big a cui si aggiungono i tre finalisti che hanno vinto il podio di Sanremo Giovani: Yuman il vincitore, Tananai e Matteo Romano in seconda e terza posizione

In attesa di scoprire i testi dei brani e il loro significato, che saranno rivelati solamento in prossimità dell'inizio della kermesse canora, di seguito tutti i titoli delle hit con cui gli artisti calcheranno il palco. Ricordiamo che metà dei cantanti si esibiranno durante la prima serata, l'altra metà nella seconda, per poi cantare di nuovo, tutti insieme, il giovedì. La serata del venerdì sarà invece dedicata alle Cover.

Tutte le canzoni di Sanremo 2022