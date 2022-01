Chi è Drusilla Foer, co-conduttrice di Sanremo 2022: dal lavoro al matrimonio

Drusilla Foer è una delle cinque coconduttrici di Sanremo 2022, in programma dal 1 al 5 febbraio. Attrice, cantante e star del web, affiancherà Amadeus nella terza serata del Festival, facendosi conoscere meglio dal grande pubblico televisivo che negli ultimi anni l'ha vista nel talk di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne, su Rete 4.

Età, lavoro e carriera

Drusilla Foer è un personaggio inventato da Gianluca Gori, attore 55enne di Firenze che anni fa ha dato un nome al suo alter ego. Drusilla, appunto, come il battello su cui ha vissuto una sfrenata notte di passione, in America, che ancora ricorda. Attrice teatrale e cinematografica, cantante, ma anche star del web, dove ha mosso i primi passi. E' in rete che Gori lancia Drusilla Foer attraverso video di eleganti e allo stesso tempo travolgenti performance, poi la nobildonna toscana, icona di stile, arriva in tv. L'esordio sul piccolo schermo risale al 2012 nel programma di Serena Dandini The show must go off, su La7, e nello stesso anno ottiene un ruolo nel film di Ferzan Ozpetek Magnifica presenza. Cinque anni dopo è giudice di StraFactor - spin-off di X Factor - e sempre in tv gravita in diversi salotti, dal Maurizio Costanzo Show al talk di Piero Chiambretti CR4 – La Repubblica delle Donne, su Rete 4. Dal 2018 porta avanti la sua tournée teatrale in Italia con lo spettacolo Eleganzissima. Sanremo era un sogno e la sua è la prima conduzione en travesti della storia del Festival.

Matrimonio e vita privata

E' difficile distinguere la vita privata di Gianluca Gori da quella di Drusilla Foer. Il forte dualismo e il successo di questa artista fa quasi perdere traccia del lato più intimo del suo 'creatore'. Di Drusilla si sa che è stata sposata con un uomo texano - definito più volte da lei "orrendo" - che poi ha tradito. In seguito si è sposata con il belga Hervé Foer, discendente della prestigiosa famiglia Dufur, morto anni fa. Vedova e single, l'unica persona accanto a lei è la sua domestica.

Le foto

Drusilla Foer ha un suo profilo Instagram che conta oltre 140 mila follower (destinati a moltiplicarsi dopo la sua partecipazione al Festival di Sanremo). Qui condivide le esibizioni fatte durante i suoi spettacoli teatrali, le ospitate in tv e simpatiche gag. Di seguito alcune foto.