Elisa a Sanremo 2022 con 'O forse sei tu': canzone, testo e significato

Elisa a Sanremo 2022 con 'O forse sei tu'. Seconda volta in gara al Festival per la cantautrice friulana, che nel 2001 si classificò al primo posto con 'Luce (tramonti a nord est)' e tornò poi sul palco dell'Ariston solo come ospite.

La canzone, scritta insieme a Davide Petrella, parla d'amore, in particolare della chimica che dà vita a ogni relazione e dell'importanza della persona che si ama. Il brano anticipa il nuovo album, 'Ritorno al futuro/Back to the future', in uscita il 18 febbraio, che contiene tutti pezzi inediti, metà in italiano e metà in inglese.

Elisa a Sanremo 2022 con 'O forse sei tu': testo

Sarà che il tempo poi alla fine proprio non ci sfiora

O forse è solamente il cielo

Quando si colora un po' di più

O forse sei tu

O forse sei tu

Ti capirei se non dicessi neanche una parola

Mi basterebbe un solo sguardo

Per immaginare il mare blu

E niente di più

E niente di più

E chiedimi tu come stai

Se ancora io non l'ho capito

E se domani partirai

Portami sempre con te

Sarò

Tra le luci di mille città

Tra la solita pubblicità

Quella scusa per farti un po' ridere

