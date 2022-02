Lutto per Luca Argentero: salta l'ospitata a Sanremo

Luca Argentero non sarà a Sanremo 2022. Protagonista di Doc - seconda stagione, l'attore non sarà questa sera ospite come aveva invece annunciato in seguito a un lutto che ha colpito la famiglia della moglie Cristina. Argentero era tra i superospiti della seconda serata della kermesse musicale. In scaletta restano dunque Anna Valle, Checco Zalone e Lorena Cesarini.

Nessun dettaglio aggiunto da Argentero circa la mancata presenza, che è stata comunicata solamente tramite le agenzie. Riserbo assoluto anche da parte di Cristina Marino, la modella sposata lo scorso marzo, da cui ha avuto la figlia Nina Speranza, nata nel 2019. Non è ancora noto se la presenza dell'artista 43enne è stata cancellata definitivamente o solamente rimandata.

Reduce dallo straordinario successo di Doc 2, Argentero era atteso proprio per celebrare la popolarità della serie tv in onda su Rai Uno e giunta alla seconda stagione. Nessuna anticipazione era stata data circa una eventuale performance sul palco dell'Ariston, se non l'omaggio ad un attore all'insegna della trasversalità, che è riuscito ad imporsi come uno dei più amati, nato al Grande Fratello Vip, capace di imporsi al cinema con registi del calibro di Ferzan Ozpetek e poi sul piccolo schermo con Doc.