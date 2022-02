I look indimenticabili di Sanremo 2022: dallo stile di Drusilla Foer alle canotte di Giovanni Truppi

Cosa resterà di questo Festival di Sanremo? Ai posteri la sentenza di un giudizio neutrale su un’edizione che a oggi, numeri alla mano, entra nella storia per gli ascolti eccezionali registrati all’indomani di ogni serata. Musica e canzoni sono state protagoniste, certo, ma più delle precedenti annate stavolta l’attenzione all’immagine, allo stile, è sembrata più acuta, più esigente. Da parte del pubblico, particolarmente propenso a scorgere peculiarità caratterizzanti, e pure da parte di chi è stato illuminato dalle luci del proscenio più nazionalpopolare che ci sia. Sarà l’effetto Maneskin che ha riversato molta più curiosità internazionale verso la kermesse italiana, sarà il comprensibile desiderio di recuperare il tempo lontano dalle scene, fatto è che pochi sono stati coloro che quel palco lo hanno calcato senza dimostrare la velleità di lasciare un segno anche per il look, curato e studiatissimo per restare impresso anche solo per un dettaglio.

Cosa resterà di questo Festival di Sanremo, dunque, lo scopriremo solo vivendo, ma per adesso, sempre restando in tema canoro, si parafrasa Raf constatando che intanto la fotografia l’abbiamo scattata e questi ci sembrano i protagonisti che con i loro look, nel bene o nel male, si faranno ricordare.

I look da ricordare

Drusilla Foer. È in assoluto la vera protagonista di questa edizione per un modo di essere, di raccontarsi, di stare sul palco che altro che “anziana valletta”... Aveva promesso di indossare “vestitini un po’ così”, alcuni già visti “perché la gente deve vedere che le persone si rimettono le cose”, altri realizzati dalla sua sarta di Firenze. Tuttavia, osservandola uscita dopo uscita nel corso della serata, austera come una diva e pure affabile come la vicina di pianerottolo, la pregiata stoffa è passata decisamente in secondo piano, offuscata com’è stata dall’espressione di una femminilità intimamente interpretata e meravigliosamente regalata al pubblico.

Sabrina Ferilli. La sua presenza nella serata finale ha attestato la convinzione che quando c’è sostanza, carattere, personalità l’abito conta fino a un certo punto. L’attrice prestata alla conduzione (e, soprattutto, autrice di un “non monologo” che ha fatto scuola a molti/e), ha illuminato un color sabbia difficile da portare senza rischiare l’effetto esangue e altrettanto ha fatto quando è stato il nero a vestirla. I fronzoli non servono. E lei lo ha ribadito, con un carisma che è passato anche dalle parole.

Gianni Morandi e Jovanotti. Hanno vinto il podio della serata delle cover con il loro medley, ma non solo. La loro eleganza è stata apologia dell’allegria per un modo di indossare smoking bianchi in tandem, veicolo di un’energia deflagrata in tutte le case con la tv sintonizzata. Un gemellaggio che entra di certo nella storia dei costumi del Festival.

Amadeus. Di lui restano le giacche luccicanti che, al terzo anno consecutivo, sono segno distintivo. Ora i suoi capi non si individuano più facendo riferemento allo stilista Gai Mattiolo che le ha realizzate, ma a lui in persona(ggio), a lui presentatore televisivo: sono, molto semplicemente, ‘le giacche di Ama’. Una bella vittoria per il designer ma anche per il conduttore del Festival, fermo in uno stile ormai ben delineato.

Noemi. È la dimostrazione che la Bellezza ha la B maiuscola quando la grazia incontra l’eleganza. Dal delicato rosa cipria al nero più sensuale, dal fucsia all’argento spaziale della finale, sera dopo sera Noemi ha vestito il climax di una femminilità mai ammiccante, mai volgare, potentissima.

Emma. Matura, ormai consapevole del proprio fascino, ha fatto del collant ricamato sotto alle gonne più o meno corte (pazzesco lo spacco dell’abito in velluto nero) un dettaglio proprio del suo stile. Strategica la scollatura appena accennata sotto alla giacca del tailleur verde bottiglia. Seduzione alle stelle nella finale.

Achille Lauro. Provocazione e scandalo sono le parole più associate al cantante che quando va in scena, comunque vada, fa discutere. Molto, moltissimo, deve al suo stylist Nick Cerioni, stratega raffinatissimo di un’immagine così ben costruita da far passare quasi in secondo piano le decine di tatuaggi sparsi qua e là.

Elisa. È tornata all’Ariston, come 21 anni fa, in bianco. Allora Luce era il testo della canzone che portò in gara e le valse la vittoria. In questa edizione luce è stata lei, vestita con una semplicità servita a rendere il colore più incolore che ci sia non appannaggio esclusivo di donne pronte a pronunciare il fatidico sì. Da oggi, probabilmente, di total white se ne vedranno parecchi in giro, in un’occasione importante come tra i corridoi di un supermercato.

Ditonellapiaga e Donatella Rettore. Di loro resta il bianco e il nero dei pizzi trasparenti, delle bande sui pantaloni, delle maniche ampie che hanno alimentato la nostalgia dei tempi in cui la moda era estro geniale. Energiche, insieme un colpo di vitalità ben assestato.

Iva Zanicchi. Di una signora della musica come lei si ricorda la promessa fatta alla vigilia del debutto: “Sarò sobria, ma elegante”. Giuramento mantenuto fino alla fine.

Massimo Ranieri. Anche lui lascia un segno per il look non urlato, solo vivacizzato da dettagli utili a un tocco di brio.

Dargen D’Amico. Gli occhiali da sole hanno fatto parte di lui e pure dei coristi che hanno partecipato alla sua allegria. suonando con indosso le lenti scure. Una trovata che merita menzione.

Michele Bravi. Abiti come sculture che trasmettono il messaggio prima sotteso e poi dichiarato nella finale: “E’ il Festival della libertà individuale” è stato il commento con cui ha risposto ai complimenti di Amadeus per un outfit che serata dopo serata ha interpretato la sua rinascita. Ecco, di lui resta questo: la bellezza di un’anticonvenzionalità garbatamente espressa.

La Rappresentante di Lista. Divertenti abiti di scena quelli indossati dal duo composto da Veronica Luccesi e Dario Mangiaracina: immancabile coroncina, abiti rosa in pendant con i capelli di lui, ogni esibizione stata uno show.

Mahmood e Blanco. L’intesa era negli sguardi più che nei look, eccentrici ma comunque diversi come a voler rimarcare la personalità distinta di ognuno. In ogni esibizione è passata una bella sintonia maschile che resterà impressa. Come la loro vittoria.

… e quelli così e così

Giovanni Truppi. Ha fatto delle canottiere una divisa. “Tante volte, per la fretta, ci dimentichiamo di indossare la giacca…” ha scherzato (ma mica tanto) Amadeus presentandolo al pubblico che, forse, ha avuto il suo stesso pensiero. Nella serata finale, poi, la domanda più schietta: “Perché?” La risposta che le sue canotte siano state cucite per l’occasione da artigiane non è sembrata convincere molto il conduttore... Nepppure noi, ma è questione di gusti.

Orietta Berti. L’anno scorso per lei erano stati applausi a scena aperta per un look geniale che la lasciava uguale a sempre nonostante le licenze di capesante sui seni. Ora, però, pare che la direzione sia quella di renderla personaggio. Lei dice di divertirsi e, in effetti, è sempre meravigliosamente sorridente. Ed è questo che conta.

Giusy Ferreri. Poco valorizzata da abiti che hanno puntato su trasparenze e squarci ad altezza vita penalizzanti, di lei resta solo il ricordo di un megafono portato sul palco.

Irama. Si ricorderà per una camicia che è parsa a metà tra un centrino sferruzzato dalla nonna e una rete da pesca. Ma pure per le catene sparse sull’abito della finale. Il cantante è stato tra quelli che in questa edizione molto hanno demandato all’immagine, al centro della scena tanto quanto la sua voce (se non di più).