Sanremo 2022: anche la terza serata fa scintille, effetto Drusilla?

Il Festival di Sanremo, anche per la terza serata, conferma il suo successo. Sono stati 9 milioni 360 mila gli spettatori che, in media, ieri sera hanno guardato le esibizioni dei cantanti, degli ospiti e di Drusilla Foer, vera rivelazione di questo Festival. La partecipazione dell'eleganzissima toscana ha sicuramente incuriosito il pubblico e tra battute, il travestimento da Zorro e quel suo non prendersi mai troppo sul serio hanno ammaliato il pubblico. Gli spettatori hanno aspettato fino all1:20 di sentirla parlare e chi è riuscito a rimanere sveglio non se n'è pentito.

La serata ha totalizzato uno share pari al 54.1%, insomma un'edizione da record. L'anno scorso la terza serata del festival - dedicata alle cover - aveva ottenuto in media 7 milioni 435 mila spettatori pari al 44.4% di share.

La prima parte della terza serata di ieri (dalle 21.30 alle 23.42) ha avuto 12 milioni 849 mila spettatori con il 53.2% di share; la seconda ha subito - inevitabilmente - un tracollo e così dalle 23.46 all'1.46 sono stati 5 milioni 455 mila i telespettatori con il 56.8%.

Nel 2021 la prima parte della terza serata del festival aveva raccolto 10 milioni 596 mila telespettatori pari al 42.4% di share, la seconda 4 milioni 369 mila con il 50.6%.