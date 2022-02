Serena Bortone si scusa con Michele Bravi: "Mi dispiace". Cosa era successo

Michele Bravi il 4 febbraio è stato ospita da Serena Bortone, nel suo Oggi è un altro giorno. Durante l'intervista però Bortone ha toccato un tasto dolente per Bravi: l'incidente stradale avvenuto nel 2017 in cui ha perso la vita una donna.

Durante l'intervista a Michele, che era in gara a Sanremo con il brano L'inverno dei fiori, Bortone ha dichiarato: "So che per te c’è stato un prima e un dopo, ne hai parlato, lo hai raccontato e anche questo ti fa onore perché dimostra quanto tu sia una persona sensibile". E ancora: "Sei stato protagonista, tuo malgrado, di un evento molto tragico, un incidente che è costato la vita ad una persona; so che per te è stato uno choc dolorosissimo e che ha segnato la tua vita. Come sei riuscito a superarlo, se lo hai superato". Di tutta risposta Bravi si è limitato ad una replica piuttosto stringata: "Sono tornato a parlare di musica, di voce e tutto questo mi basta per adesso. Tutto il resto credo vada affrontato con un altro tipo di profondità".

Le scuse di Serena Bortone

Oggi, durante il programma, Bortone ha voluto fare le sue scuse pubbliche a Bravi, sottolineando che lei non voleva ferirlo:

“Michele è un ragazzo estremamente sensibile e infatti mi dispiace se posso averlo ferito. Mi dispiace se si sia offeso, se l’ho ferito. Non lo faccio mai nella vita, ma questo lui lo sa e glie l’ho fatto sapere".