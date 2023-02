Angelo Duro imbarazza Sanremo, Amadeus rompe il silenzio: il commento in conferenza stampa

Angelo Duro è stato l'ospite della seconda serata di Sanremo. Amadeus aveva avvisato il pubblico prima del suo intervento: "Invito a cambiare canale chi si indigna, chi si scandalizza. Cambiate canale e andate a dormire! Non avete cambiato canale? Allora beccatevi Angelo Duro". E così, sul palco dell'Ariston è arrivato, in un orario notturno super 'protetto', il politicamente scorretto di Angelo Duro, 40enne siciliano autodefitosi "comico immorale". "Il vero trasgressivo sono io che non ho nemmeno un tatuaggio", ha detto prima di togliersi i pantaloni sul palco. Poi ha parlato della vita di coppia, consigliato di non essere ipocriti e di "andare a putt..." perché "questo salva la coppia, non quelli che fanno le corna segretamente con l'amica della moglie".

L'intervento di Angelo Duro è stato commentato in conferenza stampa all'indomani della sua presenza. "Non siamo abituati a questo tipo di comicità. Lui riempie i teatri, ha molto seguito. Quando ho invitato a spegnere la tv, la mia non era una battuta", ha spiegato Amadeus: "Conoscevo il suo stile lo riporterei sul palco, perché sapevo benissimo cosa avrebbe fatto. Desideravo portare una comicità anomala sul palco, così come abbiamo portato una musica anomala. Ha diviso e sono contento".

Dello stesso tenore il direttore Stefano Coletta, soddisfatto di una performance non banale: "Quando si fa show bisogna monitorare i fenomeni in ogni loro espressione ed effettivamente è forse dal secondo festival che Amadeus mi parlava di Angelo Duro. Non lo conoscevo", ha aggiunto, precisando poi i motivi per cui ha creduta nella riuscita della performance. "Ha un linguaggio molto forte, motivo per cui è andato in fascia notturna. Il codice irriverente con cui ha raccontato di fatto ambivalenza pubblica e privata di società sia legittimo. C'è una profonda quota di verità che ha congegnato al pubblico con grande coraggio".

E ancora: "Chi fa tv deve innovare, anche se innovazione distante dal proprio gusto personale" ha concluso: "Già in passato monologhi più irriverenti nei contenuti. Nella stand up c'è linguaggio forte e dobbiamo farci i conti, se incontra favore del pubblico, raccontando peraltro spietata verità. Fa sorridere, ammutolire e fa interrogare sul grande interrogativo tra desiderio e dovere, tra apparenza ed essenza. Non è stato banale".