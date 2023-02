Ascolti Sanremo, record storico: Amadeus si supera ancora

La settimana di Sanremo è ufficialmente iniziata e così tra gaffe, imprevisti e una diretta che ha accompagnato gli spettatori fino a notte fonda si è conclusa la prima serata del Festival della canzone italiana. Come annunciato nelle scorse settimane Mediaset ha deciso di non fermarsi e di lottare contro il gigante messo in piedi da Amadeus. Sanremo in questi anni è tornato ad avere un importante seguito e ha sfiorato risultati quasi impensabili. Il primo festival, nel 2020, ha esordito con una media di 10.058.000 e il 52,2%. Nel 2021, che per colpa della pandemia è stato "a porte chiuse" debuttò con una media di 8.363.000 pari al 46,6%, ma nel 2022 ecco che di nuovo Amadeus riuscì a superare la soglia dei 10milioni di spettatori (10.911.000 e il 54,7%).

Come accennato Mediaset non ha messo in stand-by i suoi programmi e così su Canale 5 c'era Puoi baciare lo sposo, su Italia 1 Le Iene, su Rete 4 Fuori dal Coro.

I dati Auditel del 7 febbraio 2023: quanto ha totalizzato Sanremo

Tra le 21:18 e le 1:40 il Festival di Sanremo ha totalizzato 10.757.000 spettatori ottenendo il 62.4% di share. Sanremo Start, che lo ha preceduto dalle 20:44 alle 21:13, ha ottenuto 13.104.000 spettatori e il 51.18% di share. Scendiamo nel dettaglio della prima serata: la prima parte, dalle 21:18 alle 23:44, è vista da 14.170.000 spettatori con il 61.68%, la seconda parte, dalle 23:48 alle 1:40, è stata vista da 6.271.000 spettatori con il 64.83%. Rispetto alla prima puntata del 2022, registra un +4.6% in valori percentuali e un -154.000 in valori assoluti poiché si è conclusa circa 30 minuti dopo.

Canale 5 con “Puoi baciare lo sposo” ottiene 924.000 spettatori con uno share del 4.18%, Le Iene su Italia 1 registrano ben 782.000 spettatori pari al 4.45%, Rai 3 “Cartabianca” ha totalizzato 527.000 spettatori con il 2.47%, Fuori Dal Coro su Rete 4 ha raccolto 549.000 spettatori (2.86%), Replicas su Rai Due totalizza il 398.000 spettatori e l’1.65%, mentre La7 con “Di Martedì” è stato visto da 549.000 spettatori pari al 2.84%.