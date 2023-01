Amadeus, l'annuncio dal palco de L'Anno che verrà: "Blanco e Mahmood a Sanremo"

Dal palco dell'Anno che Verrà, che ieri sera è andato in onda da Perugia, Amadeus ha annunciato che "Mahmood e Blanco, vincitori dell'ultima edizione, saranno ospiti del prossimo Festival di Sanremo nella prima serata, il 7 febbraio". In pochi minuti la notizia è diventata virale e ha fatto il giro dei social.

Poco prima, sulle note della canzone vincitrice Brividi, si erano esibiti Gabriele Cirilli e Francesco Paolantoni nei panni proprio di Blanco e Mahmood.

Per i due cantanti la partecipazione al festival l'anno scorso è stato un grandissimo successo: la canzone è diventata un caso mediatico quasi grazie anche alla loro presenza scenica e poi hanno potuto partecipare all'Eurovision Song Contest. Sulla coppia erano puntati molti riflettori visto che nel 2021 avevano vinto i Maneskin portando così lo show europeo in Italia, a Torino.

Alla fine di novembre Amadeus aveva annunciato che non sarebbero stati scetli grandi super ospiti italiani: "Io ho eliminato la parola super ospiti, non trovo giusto che venga un cantante ospite perché non può venire in gara. Perché oggi nessuno si ricorda di chi è arrivato sesto o settimo in gara, l'artista viene a presentare la sua musica a milioni di telespettatori, a prescindere dalla gara, è una festa". Chissà con quali super ospiti internazionali Amadeus e la Rai sono adesso in trattativa.