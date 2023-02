Sanremo, Blanco una gag preparata? Parla Amadeus. Tra i due c'è stata una telefonata

Furia Blanco. Non si parla d'altro il giorno dopo l'esordio di Sanremo 2023. La scenografia di rose distrutta ha attirato anche le critiche del sindaco della città dei fiori e dell'assessore al turismo, che hanno accusato il cantautore di aver colpito i simboli di Sanremo: "Ognuno di noi ogni tanto fa qualche stupidaggine. Sono stato anche io giovane - ha detto il sindaco Alberto Biancheri - L'importante è che uno quando fa una cavolata chieda scusa. Ci vuole solo un po' di rispetto per il lavoro di tutti. A Sanremo ci sono tante persone che lavorano per portare quei fiori all'Ariston".

A chiarire quanto accaduto ieri sera Amadeus. Da questa notte serpeggiavano voci che volevano l'exploit di Blanco organizzato a tavolino, tesi per più di qualcuno avvalorata dall'ingresso di Morandi con la scopa per pulire ironicamente il palco subito dopo il 'fattaccio'. Il direttore artistico ha assicurato che non c'era nulla di preparato: "È stato provato due o tre volte, proprio perché c'erano tante rose. Era prvisto che dovesse dare un calcio alle rose a un certo punto, mi era stato detto che avrebbe fatto qualcosa di particolare, poteva rotolarsi sulle rose o salire sul piano. Il dietro le quinte è molto affollato, dal monitor non si capisce molto. Quando successe di Bugo e Morgan sono uscito sul palco perché ho visto Bugo andarsene - ha ricordato - Lì dietro c'è molta confusione e non ho percepito il problema tecnico. Ho visto che c'era un'esagerazione rispetto alle prove e a quello che mi era stato raccontato. Solo dopo ho capito che ha avuto dei problemi di audio".

Le scuse di Blanco

Amadeus ha fatto sapere di aver ricevuto le scuse personali di Blanco questa mattina: "Mi ha chiamato, era dispiaciutissimo. Chiede scusa al Festival, a me, a tutti. È un ragazzo talentuoso, uno dei più grandi talenti della musica italiana. Ha sbagliato e lo sa lui per primo". Il direttore artistico tende una mano al vincitore della scorsa edizione e lo difende dal linciaggio mediatico: "C'è stato un problema tecnico di cui non mi sono reso conto. Evidentemente quella rabbia, quella di un ragazzo che compie 20 anni tra pochi giorni, l'ha scatenata così ma non per mancare di rispetto ai fiori e a chi lavora dietro a tutto questo. Lui non ha chiesto di essere capito, ma di essere perdonato perché è il primo consapevole di aver fatto qualcosa che non doveva fare. A 19 anni è capitato a tutti di fare cose che non volevamo". E a chi gli chiede se sia il caso di escluderlo dal Festival per i prossimi anni - come ha fatto l'Academy con Will Smith, dopo lo schiaffo in diretta la notte degli Oscar - replica: "Non potevamo prevedere la reazione di Blnco, ma non me la sento, magari sbagliando, a dire che non deve più far parte del Festival di Sanremo per i prossimi anni. Conosco Riccardo da un paio d'anni e tutte le volte che l'ho incontrato ho visto un ragazzo educato e rispettoso. Vederlo ieri sera così è stata una sorpresa per me, però non me la sento di dargli una punizione. Sono sicuro che non accadrà più, per il suo bene e per la sua carriera".