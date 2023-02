Chi vince Sanremo 2023? Il nome del favorito

Chi vince Sanremo 2023? Ora che tutti e 28 i cantanti in gara si sono esibiti nelle prime due serate, la domanda se la pongono i milioni di telespettatori che stanno seguendo il festival più importante dello spettacolo italiano. A fare qualche pronostico sul vincitore, come ogni anno, è Sisal, uno dei principali operatori internazionali nel settore del gioco regolamentato. Si ricorda che nelle prime due serate ha votato solo la sala stampa e tutto può ancora succedere, poiché a pesare nel risultato finale di sabato 11 febbraio sarà anche il televoto che andrà a sommarsi alla graduatoria delle serate precedenti.

Chi vince Sanremo 2023?

Secondo i bookmakers di Sisal il più quotato per la vittoria del festival canoro è Marco Mengoni (1.80) che ha già vinto il Festival nel 2013 con la sua canzone d'esordio L’essenziale.

Al secondo posto tra i papabili vincitori c'è Giorgia, con una quota appena più bassa a 6.00. Al terzo posto parimerito tra i favoriti per la vittoria secondo le quote Sisal ci sono Elodie e Ultimo con 7.50.

I vincitori meno favoriti

Tra i meno favoriti in assoluto, e quindi agli ultimi posti delle quote scommesse emergono almeno per il momento Olly e Anna Oxa.

A oggi Sisal ha stilato le pagelle delle singole esibizioni, dando così un'idea degli artisti che si contenderanno i primi cinque posti, e soprattutto il podio del Festival di Sanremo 2023. I voti sono suscettibili di variazioni proprio in virtù delle restanti tre esibizioni.

Anna Oxa, 5

Mr. Rain, 5.5

Marco Mengoni, 9

Ariete, 6.6

Ultimo, 6

Coma_Cose, 7.5

gIANMARIA, 7

Elodie, 7

Leo Gassman, 6.5

Cugini di Campagna, 5,5

Gianluca Grignani, 5

Olly, 5,5

Colla Zio, 7

Mara Sattei, 7

Will, 5

Modà, 5.5

Sethu, 6

Articolo 31, 6.5

Lazza, 7,5

Giorgia, 6

Colapesce Dimartino, 8,5

Shari, 5

Madame, 7

Levante, 7

Tananai, 8

Rosa Chemical, 7

LDA, 4.5

Paola e Chiara, 9

Televoto: come si vota e costo

Da stasera si può votare con il televoto. Per farlo bisognerà inviare il codice a due cifre, abbinato a ogni cantante che sarà comunicato durante la diretta, tramite SMS o digitando il medesimo codice a 2 cifre sulla tastiera nel caso in cui chiami da linea fissa. I numeri per votare:

894.001 Da fisso

475.475.1 Da mobile

È possibile votare per un massimo di 5 volte per ogni sessione di voto attiva. Il costo del televoto mediante chiamata telefonica è di 0,51 euro Iva inclusa per ogni voto valido.