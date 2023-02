Sanremo, il monologo di Chiara Ferragni: a che ora e di che parla

Di cosa parlerà stasera Chiara Ferragni a Sanremo? È partito il toto-monologo sul debutto televisivo dell'imprenditrice digitale, sul palco dell'Ariston come co-conduttrice della prima serata di martedì 7 febbraio e poi della finale di sabato 11. Un monologo che, assicura la 34enne, è stato completamente scritto di suo pugno, senza alcun supporto autoriale. E che occuperà un orario ben preciso della serata.

Di cosa parla

Per quanto top secret, stando ai rumors raccolti da Adnkronos il monologo in questione dovrebbe riguardare gioie e dolori della sua esperienza di influencer, d'imprenditrice e di mamma con enorme esposizione social, per toccare vari aspetti di grande interesse sociale, dal rapporto con haters e leoni da tastiera all'empowerment femminile, dalle mamme lavoratrici del settore della moda ai vari risvolti di una copertura mediatica dell'esistenza per tanti versi senza precedenti.

Inoltre, anche il look di Chiara Ferragni potrebbe in qualche modo entrare a far parte del discorso stesso: uno degli abiti di scena che indosserà nella prima serata del Festival dovrebbe essere parte integrante di quanto dirà, ma non è chiaro se si tratterà di un abito-scultura o di un abito che recherà delle scritte. Intanto, chi ha ascoltato le prove nei giorni scorsi racconta di una Chiara molto tesa - come lei stessa sta raccontando a più riprese sui social- e di un monologo molto apprezzato nei contenuti.

A che ora

Stando a quanto rivelato da Amadeus, direttore artistico della kermesse, il monologo di Chiara Ferragni andrà in onda verso le 23, "o forse anche prima".