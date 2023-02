Ultimo: "Gli ultimi non vincono mai". Antonello Venditti: "Mi sento responsabile"

Ultimo era insieme a Marco Mengoni uno dei favoriti. Il cantante romano, considerato l'erede di Antonello Venditti, però non ha raggiunto il podio e non ha ottenuto neanche un premio della critica. Nel 2019 il suo arrivare al secondo posto suscitò una sua reazione inaspettata. "Io non ho mai avuto la pretesa di vincere - aveva dichiarato contro la stampa che invece lo dava per vittorioso -. Al contrario di quanto avete sempre scritto voi giornalisti, tirandomela. Io me so grattato, ma non è servito".

Questa volta Ultimo ha voluto parlare a tutti i suoi fan, e anche ai giornalisti, dal suo profilo Instagram: "Fratelli miei vi voglio bene, grazie per i vostri messaggi, per il vostro amore. Gli ultimi non vincono mai e questo lo sappiamo. Però almeno sta volta non faccio danni in conferenza stampa perché ci vanno solo i primi tre. Altrimenti sarebbero stati cavoli loro, no vabbè dai sto scherzando".

Antonello Venditti però, durante la finalissima del Festival, ha voluto condividere un messaggio rivolto proprio al giovane cantautore romano: "A Sanremo c'è il mio amico Ultimo che ha fatto una buona performance. Io c'ho un po' di responsabilità su Nicolò perché la canzone l'ho voluta fortemente pure io. E trovo che sia un capolavoro: dovete ascoltarla molto, molto bene. Non entro nei termini della gara perché le gare voi sapete non mi interessano, sono altre le gare importanti da vincere nella vita".

