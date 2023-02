Sanremo: la classifica generale della quarta serata

Al termine della serata dei duetti, andata in onda venerdì 10 febbraio, Amadeus ha dato la classifica generale dei ventotto cantanti, che riportiamo di seguito.

1 Marco Mengoni

2 Ultimo

3 Lazza

4 Mr Rain

5 Giorgia

6 Tananai

7 Madame

8 Rosa Chemical

9 Elodie

10 Colapesce e Di Martino

11 Gianluca Grignani

12 Coma Cose

13 Modà

14 Articolo 31

15 Lda

16 Leo Gassmann

17 Paola e Chiara

18 Ariete

19 Mara Sattei

20 Colla Zio

21 gIANMARIA

22 Cugini di campagna

23 Levante

24 Olly

25 Anna Oxa

26 Will

27 Shari

28 Sethu

Chi ha vinto la sfida dei duetti

Di seguito invece le prime cinque canzoni classificate tra le cover. A trionfare Marco Mengoni con il Kingdom Choir, sulle note di Let it be dei Beatles. A seguire: Ultimo con Eros Ramazzotti; Lazza con Emma e con il primo violino della Scala di Milano Laura Marzadori; Giorgia con Elisa; Mr. Rain con Fasma.

Tra i momenti da ricordare della serata, il monologo sulla maternità scritto dalla co conduttrice Chiara Francini; ma anche la gaffe di Ramazzotti stesso, che ha dimenticato il testo del brano "Un'emozione per sempre".