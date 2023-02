Sanremo, il Codacons ringrazia Fedez: il commento (con pungente frecciatina) alla citazione

"Perché a pestarne mer*e sono un esperto/Ciao Codacons guarda come mi diverto": con questa strofa pronunciata nel testo dell'esibizione di ieri, Fedez ha ironizzato sull'infinita diatriba tra lui e il Codacons. E all'indomani della citazione nel suo brano di free style il Coordinamento delle associazioni per la difesa dell'ambiente e dei diritti degli utenti e dei consumatori ha diramato una nota per ringraziare il rapper, non risparmiando però una frecciatina sulla qualità della sua musica.

Il Codacons "ringrazia Fedez e promuove l’intervento del rapper durante la puntata di ieri del Festival di Sanremo" nel corso del quale il rapper si è rivolto in modo diretto all’associazione dei consumatori, fa sapere l'associazione con una nota. "Al di là della scarsa qualità musicale, la ‘canzone’ di Fedez ci è piaciuta - dice senza mezzi termini il presidente Carlo Rienzi - Vogliamo ringraziarlo per aver portato una associazione dei consumatori al centro del Festival, dando così spazio a chi tutti i giorni si batte per la difesa dei diritti degli utenti".

Allo stesso modo, prosegue l’associazione, "ringraziamo Fiorello e Amadeus che in questi giorni, in diverse occasioni pubbliche, hanno parlato del Codacons, favorendo la conoscenza tra milioni di cittadini della più importante associazione di difesa civica in Italia, il cui acronimo ‘codacons’ contiene proprio la ‘difesa dei diritti dei consumatori e dell’ambiente’, due valori costituzionali essenziali la cui diffusione alla generalità dei cittadini aiuta proprio ad accrescere i diritti e creare le condizioni per un ambiente più vivibile e per la salvezza di un pianeta distrutto dalla mano dell’uomo".

Le responsabilità della Rai

"La responsabilità di eventuali violazioni delle norme in tema di propaganda elettorale è in capo alla Rai, e l’azienda dovrà valutare i provvedimenti da adottare nel caso in cui partecipanti o ospiti del Festival abbiano violato i regolamenti cercando d'influenzare i risultati delle prossime elezioni", ha spiegato quindi il presidente Codacons parlando del monologo in cui il rapper ha polemizzato con diversi esponenti del governo, strappando in diretta la foto del viceministro Galeazzo Bignami. "Quanto agli attacchi e alle critiche politiche contenute nell’intervento di Fedez, riteniamo si tratti di espressione della libertà di pensiero", sottolinea Rienzi.

Il testo del free style di Fedez

Di seguito il testo del brano free style di Fedez cantato dalla Costa Smeralda, la nave al largo di Sanremo, dove alcuni artisti si esibiscono extra gara.

"Uno sciacallo un avvoltoio e un egocentrico entrano in un bar/e il barista chiede ciao Fedez che cosa ti preparo/ Ah è il ritorno del coglione sulla traccia/Ma quello a cui nessuno l’ha mai detto in faccia/Che non è un fake/E non fa i video con la scaccia got ya/ Vieniti a prendere il perdono dalle mie braccia/Scendo da un catamarano con una carta in mano/Sono un Napoleone con la sindrome del nano/decido io quando venire bro me lo preparo, come Matteo Messina Denaro".

"Frate non sei primo in niente se non sei primo in Fimi/che nella vita tutto ha un prezzo, pure gli streaming/Secondo a Sanremo con la vittoria dei Maneskin, “free the nipple” come Victoria dei Maneskin. Se va a Sanremo Rosa Chemical scoppia la lite/ forse è meglio il viceministro vestito da Hitler. Purtroppo l’aborto è un diritto/Sì ma non l’ho detto io, l’ha detto un ministro/A volte anch’io sparo cazzate ai quattro venti ma non lo faccio a spese dei contribuenti".

"Perché a pestarne merde sono un esperto/Ciao Codacons guarda come mi diverto/Vabbè sdrammatizziamo/Ho avuto il cancro e come un vero duro sono andato in tele e ho pianto /Se penso a chi mi ha dato la forza guardo in alto il ricordo di Gianluca che porto su questo palco".

Il riferimento dell'ultima strofa è a Gianluca Vialli, il calciatore scomparso per cancro a inizio gennaio. Proprio l'anno scorso infatti lo sportivo è stato molto vicino al cantante quando si è ammalato di tumore al pancreas. Una malattia che, per fortuna di Fedez, è superato.