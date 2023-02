Sanremo 2023, i 5 look che entrano nella storia di questo Festival

Ogni volta che Sanremo finisce si archivia la pagina di una storia di cui chiunque, a suo modo, sente di aver fatto parte. E magari di averci pure contribuito almeno un po', per un'innata predisposizione alla sanguigna nazionalpopolarità che spinge all'azione di commentare questa e quella polemica oppure a chiamarsi fuori del tutto, col gesto impudente di spegnerla proprio la tv, chè sono altri i problemi di "questo benedetto, assurdo bel paese". Ma piaccia o no, è sempre tutto un Festivàl nella settimana santa che celebra lo spettacolo e la musica che gli gira intorno. E anche la moda, con i suoi eccessi e le sue stravaganze, con la sua normalità vestita a festa e l'ambizione di pensarsi portatrice di chissà quali sconvolgimenti, è pezzo imprescindibile di un racconto che oggi si ferma al punto, per rimandare a capo.

28 cantanti in gara, due conduttori, quattro co-conduttrici e una processione numerosa di personaggi nel corso delle cinque serate del Festival: metri e metri di tessuti preziosi per un numero impressionante di abiti più o meno apprezzati. Cinque quelli che hanno lasciato il segno in questa 73esima edizione di Sanremo.

Le tette ricamate a mano del Ferragni-pensiero

Tanto si è detto e tanto si dirà ancora sullo show sartoriale di Chiara Ferragni, dalla stola "Pensati libera" all'abito infarcito di insulti cuciti a mano alla faccia degli haters, fino al corpo nudo quale preziosissimo supporto tessile al monologo egoriferito nell'ormai celeberrimo spazio "C'è posta per me". Tutto straordinario o tutto orribile è questione di gusti, valori e algoritmi. Certo è che la Ferry ha fatto quello che doveva fare, animare l'evento sin dalla prima serata con una massiccia dose di "sane" polemiche. Rivoluzionaria? Non proprio. "Tu giri adesso con le tette al vento, io ci giravo già vent'anni fa", cantava Francesco Guccini nel suo Eskimo del 1978. E Christian De Sica lo ha ricordato a modo suo, in un post dedicato che è già manifesto (questo sì).

Clicca su continua per continuare a leggere