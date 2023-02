Sanremo, Chiara Francini a poche ore dal debutto: “Pensavo fosse uno scherzo”

Chiara Francini è la donna protagonista della quarta serata del Festival di Sanremo. "Porterò me stessa" ha fatto sapere oggi in conferenza stampa, lasciando intendere che oltre all'ormai consueto monologo non mancheranno momenti di spettacolo in cui potrebbe anche cantare.

A margine dell'incontro con i giornalisti ci ha raccontato le emozioni a poche ore dal debutto e la sorpresa di quando ha saputo che Amadeus aveva scelto proprio lei: "Un numero sconosciuto, pensavo fosse uno scherzo invece poi era davvero la voce di Amadeus".