Morandi replica all'appello sulla cannabis di Fedez: "Mai provata, ma ce l'ho davanti casa, facile trovarla"

La questione cannabis continua a far discutere. Dopo la dura risposta di Fratelli d'Italia, dopo che Fedez e J-Ax dal palco dell'Ariston ieri sera hanno lanciato un appello a Giorgia Meloni per legalizzarla, durante la conferenza stampa di presentazione della finale di Sanremo anche Gianni Morandi si è espresso sulla questione.

Il cantante con grande onestà ha ammesso di non averla mai provata e che lui in generale non sa come rispondere al se sia giusto o meno legalizzarla. "Io sta cannabis non l'ho mai provata - ha dichiarato Morandi -. La devo provare".

Ma la parte più divertente arriva quando Gianni racconta di avere una piantagione di fronte a casa: "Boh lui (Fedez, ndr) propone questa cosa. Davanti a casa mia a Bologna c'è un grandissimo allevamento... Allevamento si dice? Coltivazione! Coltivazione di canapa. Torno e sento un profumo. Si vede che la usano anche per medicina. Non so rispondere a questa cosa qua. Se lui dice questo, tanto chi la vuole usare la usa". "Si trova facilmente hanno detto, io ce l'ho davanti a casa", ha aggiunto. Quando una giornalista gli fa notare che allora è quello il suo segreto e lui rispondere: "No, ma quella ti fa stare un po' così... Non si va mica a correre con le canne eh".