LDA a Sanremo, papà Gigi D'Alessio gli scrive una lettera: l'emozionante reazione del cantante

Tra i 14 big che stasera si esibiscono a Sanremo c'è anche Lda, nome d'arte di Luca D'Alessio, figlio del cantautore Gigi che a lui ha indirizzato una lettera a poche ore dall'importante debutto con il brano Se poi domani. Il testo è stato pubblicato da Gigi su Instagram, a corredo di un'inedita foto di famiglia che li mostra insieme, quando Luca era solo un bambino e già si dilettava con un microfono in mano e un pianoforte davanti.

La lettera di Gigi D'Alessio per il figlio Luca-LDA

"La tua sensibilità ed il tuo animo gentile ti hanno accompagnato fin da bambino. Oggi che sei un giovane uomo che si affaccia alla vita con gli stessi valori, sento di dirti che sono ancora più fiero di te", esordisce il cantautore: "Vorrei difenderti da quest’ansia che ti assale e donarti le consapevolezze che ho acquisito in questi anni, ma è giusto che anche tu percorra la tua strada verso le sicurezze che credi di non avere, perché altro non sono che giovani insicurezze". Poi il riferimento a Sanremo e al suo palco, già calcato da lui in un passato che ancora ricorda come pieno di emozioni e insegnamenti: "Il Festival di Sanremo per me è sempre stato il palco più bello e importante del nostro Paese, e ci sono tornato tutte le volte che ho potuto. È il palco che nel 2000 mi ha portato da Napoli all’Italia: lo racconto spesso e mi piace ricordarlo proprio oggi, il giorno in cui anche tu canterai per la prima volta in quel Teatro che così tanto ha dato e ha significato per me".

E ancora: "Ti ho seguito da lontano, senza interferire, ti ho visto percorrere la tua strada con sacrificio e impegno, lavorando ogni giorno per arrivare fino a qui. Era il tuo sogno, e lo stai per realizzare" ha aggiunto, per poi concludere con l'augurio più sentito: "Ti auguro di godertelo al massimo, ti auguro di divertirti ed emozionarti, di vivere nel modo più bello il tuo grande sogno, te lo meriti. Io ti seguirò da casa, sarò incollato alla tv, sempre più orgoglioso di poter dire che sono il papà di LDA. Ti amo tanto".

Una lettera così intima e sentita, pubblicamente condivisa con migliaia di utenti, non ha lasciato indifferente Lda che ha subito risposto con tutta la comprensibile emozione: "Ed io sarò sempre più orgoglioso di dire che sono il figlio di Gigi D’Alessio. Ti amo tanto papà", ha scritto. E stasera non ci sono dubbi su chi sia sarà il primo a tifare per Lda.

Il rapporto tra Lda e papà Gigi D'Alessio

Essere figlio di Gigi D'Alessio e intraprendere la carriera di cantante è stato tutt'altro che facile per Lda, partito da Amici già con la volontà di scrollarsi di dosso il cognome pesante. Oggi che ha quasi vent'anni il ragazzo si sente decisamente più sicuro: "Sono super orgoglioso di portare il mio cognome sul palco dell’Ariston e di avere un padre così" ha detto alla vigilia dell'esibizione, "Ormai ho superato la fase del 'figlio di' e sono fiero di aver scavalcato questa barriera, per me un’impresa gigantesca. Ora voglio solo cantare su quel palco, non ce la faccio più ad aspettare".