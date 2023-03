Sanremo e la pubblicità a Instagram da Amadeus&co: arrivano le multe

"Uno spot a Instagram da Chiara Ferragni e Amadeus", con questa motivazione l’Agcom ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio per i fatti accaduti quest’anno a Sanremo sulla pubblicità a Instagram (gruppo Meta) "non segnalata, rilevata in 12 episodi". La decisione è stata presa all’unanimità, con il Consiglio che "ha ritenuto la questione non manifestamente infondata e ha dato mandato alla competente direzione di avviare un procedimento sanzionatorio".

Il Consiglio, invece, ha ritenuto infondata la richiesta di apertura di una istruttoria sanzionatoria sulla simulazione di un atto sessuale tra Rosa Chemical e Fedez. La decisione è stata presa a maggioranza (con voto favorevole del presidente Lasorella e dei commissari Giacomelli e Giomi e voto contrario dei Commissari Aria e Capitanio).

Sulla performance di Blanco (che ha distrutto la scenografia sul palco di Sanremo prendendo a calci delle rose) "sarà avviata un’istruttoria per valutare eventuali profili lesivi della dignità umana e l’incitamento alla violenza" (voto a favore dei commissari Aria, Capitanio, Giacomelli e Giomi; astenuto il presidente Lasorella).

Le istruttorie, affidate alla Direzione Servizi Media, prevedono una precisa procedura, in cui è previsto il contraddittorio con le parti coinvolte, ad esito della quale il Consiglio adotterà i provvedimenti definitivi.