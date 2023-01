Rosa Chemical: "Sesso e poliamore al festival. Ho una ragazza, ma vado con altre 4 persone"

"Sesso. Libertà. Uguaglianza. Amore in tutti i sensi. E tutti a tavola!". L'eccentrico Rosa Chemical, all'anagrafe Manuel Franco Rocati, parla così di Made in Italy, il brano scritto con Paolo Antonacci, che lo vedrà esordire in gara a Sanremo dal 7 all'11 febbraio prossimi."Made in Italy - sottolinea Rosa Chemical - è pizza e tovaglia a scacchi, è Alex Mucci, creator numero 1 in Italia e simbolo di una piattaforma vittima dei pregiudizi (Alex Mucci è la influencer, ingegnere aerospaziale e musicista, che condivide contenuti per adulti su OnlyFans, ndr), ma anche vino rosso e spaghetti. Made in Italy è piedi, con cui calpestare ciò che è generalista e che chiude tutto dentro una gabbia fatta di tabù. Made in Italy vuole liberarci dalle censure, dagli stereotipi e dal politicamente corretto".

Non a caso, aggiunge, "siamo i primi in Italia a svelare la cover ufficiale del brano su OnlyFans: la trovate da adesso sul mio canale; su Instagram invece una seconda versione, clean, nel rispetto delle policy dei canali con accesso ad un pubblico eterogeneo - anche in termini di età - che ho imparato ad utilizzare nel tempo”. La copertina, scattata da Kali Yuga in due versioni - una esplicita, quella ufficiale, ed una clean nel rispetto dei canali canonici utilizzati - vede come protagonista proprio Alex Mucci, su una tavola imbandita che richiama i tipici simboli dell’italianità, da lei schiacciati in segno di riscatto.

Scritto da Manuel Franco Rocati (Rosa Chemical) e Paolo Antonacci, composto da Oscar Inglese e Davide Simonetta e con la produzione di Bdope e Simonetta, “Made in Italy” è un brano di provocazione che racchiude al suo interno tutta l’essenza e l’irriverenza prorompente di Rosa Chemical. Parlando "in maniera sfrontata di temi ancora oggi considerati tabù come il sesso, la fluidità e il poliamore, lancia un messaggio di libertà" che, con strofe sporche e accattivanti e un ritmo puramente dance ed un tocco gipsy, invita ad abbracciare la diversità in tutte le sue sfaccettature. Uno spaccato di realtà che si prende gioco di cliché, luoghi comuni e pregiudizi fino a romperli.

Un tipo di amore che vive anche nel suo privato? "Ma se vi dicessi che si può amare più persone contemporaneamente? Sono possibilità che io stesso vivo. Io ho una relazione aperta: ho una fidanzata", dice lui. "Ma se non la vedo per due giorni è possibile che io abbia fatto sesso con altre quattro persone. E lei lo sa e fa lo stesso. Oggi, nel 2023, come posso essere il meglio per la persona che ho davanti? Non sono così egoista".

“Non c’è cosa più Made in Italy del Festival di Sanremo”, dice Rosa Chemical. “Non vedo l’ora di salire su quel palco per farvi conoscere la mia musica e farvi entrare nel mio mondo”, aggiunge l’artista che a novembre ha pubblicato 'Non è normale”, canzone con cui gira l’Italia in un radio & digital tour a bordo di un camper rosa per dare vita a contenuti che fanno discutere sul concetto di normalità. Tra i temi maggiormente trattati da Rosa Chemical c'è la libertà di essere se stessi senza farsi condizionare dalle norme della società e l'amore libero.