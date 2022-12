Sanremo 2023: Salmo sarà un super ospite, tre anni fa rifiutò

Amadeus ha calato un nuovo asso: Salmo sarà uno dei super ospiti di Sanremo 2023. Ad annunciarlo è stato lo stesso direttore artistico durante l'edizione serale del Tg1 domenica sera. Maurizio Pisciottu, questo il nome all'anagrafe di Salmo, si esibirà sul palco galleggiante della Costa Smeralda, l'anno scorso era la Costa Toscana, due volte: il 7 febbraio e l'11 febbraio in occasione della prima e dell'ultima puntata.

"Una notizia che posso confermarvi, la presenza di questo palco galleggiante davanti Sanremo, a pochi metri dalla Costa, ed è la Costa Smeralda, dove ci saranno delle feste incredibili e noi ci saremo. Ma la notizia importante è che, alla prima e all’ultima sera del Festival, quindi martedì 7 e sabato 11 febbraio 2023, a collegarsi con noi direttamente dalla Costa Smeralda, sarà un numero uno, cioè Salmo - ha dichiarato Amadeus -. Salmo viene a Sanremo, apre e chiude il collegamento e le feste a bordo del nostro palco galleggiante. Questa notizia farà piacere al pubblico giovane che segue il Festival di Sanremo. Salmo sarà con noi".

Nel 2020 Salmo rifiutò l'offerta di Ama che lo aveva contattato, anche in quell'occasione, per fare da ospite ma lui rifiutò scrivendo, su Instagram, di non sentirsi all'altezza: "Mi sono dimenticato di dirvi una cosa importante voglio ringraziare di cuore Amadeus e tutto lo staff di Sanremo per avermi invitato come super ospite. Non sarò presente al Festival di Sanremo, non me la sento, mi sentirei a disagio". Al suo posto quell'anno fu chiamato Ghali.