Sanremo 2023: vestiti, stilisti e tutte le informazioni sui look dei protagonisti del Festival

Sanremo 2023: il Festival della canzone italiana, per dirla con la definizione cara ai puristi del linguaggio che evoca 72 anni di ricordi, ma pure del costume, dello spettacolo tutto. Gigantesca giostra mediatica su cui, dalla musica alla più stretta attualità, dal cinema alla tv, dalla celebrazione del passato in bianco e nero all'esaltazione del presente social, sale di tutto. Giusto il tempo di un giretto, per vedere - manco troppo di nascosto - l'effetto che fa. E il risultato è caleidoscopio, una combinazione di elementi variegati dove tutto è importante senza essere essenziale, e dove l'interpretazione, dei brani come degli abiti indossati, risulta determinante per scrivere un'altra pagina di questa storia.

Orecchie aperte, dunque, ché le melodie vanno canticchiate il giorno dopo, o almeno si spera. Ma pure occhi puntati sui look dei protagonisti sul palco dell'Ariston, luminosa passerella dove tutto transita con l'obiettivo di farsi ricordare. Nel bene o nel male, dipende dai gusti. E poi, alla fine, poco importa. È Sanremo, bellezza.

I vestiti di Amadeus

Conduttore e direttore artistico per il quarto anno, lo stile di Amadeus è ormai noto al pubblico che ha imparato a riconoscere la sua versione più elegante con le iconiche giacche quale segno distintivo di personalità. Anche stavolta è lo stilista Gai Mattiolo ad aver realizzato gli outfit indossati nelle cinque serate, come anticipato dalle foto di rito con i protagonisti che con lui calcheranno la ribalta più prestigiosa del momento.

I vestiti di Gianni Morandi

Gianni Morandi è presente in tutti gli appuntamenti del Festival. "Caro Amadeus, mi sono messo lo smoking perché devo dirti che la proposta che mi hai fatto mi ha prima sorpreso e poi entusiasmato" ha detto il cantante nel video realizzato dopo l'annuncio con cui Amadeus ha ufficializzato la sua co-conduzione. Il riferimento è alla formalità dell'abito simbolo di un'eleganza che coincide con la tradizione e che, nel suo caso, ha la firma di Giorgio Armani, stilista piacentino a cui ha affidato i suoi look anche in precedenti occasioni.

I vestiti di Chiara Ferragni

Chiara Ferragni è la presenza femminile della conduzione di Sanremo nella prima e nell'ultima serata. L'imprenditrice digitale da quasi 35 milioni di follower tra Instagram e TikTok ha annunciato che saranno Maria Grazia Chiuri per Dior e Daniel Roseberry per Schiaparelli i designer degli abiti sfoggiati sul palco. Sia Dior che Schiaparelli sono marchi che hanno avuto un ruolo molto importante nella vita personale e professionale della 35enne cremonese, pronta a lasciare un segno nella sua prima esperienza di presentatrice televisiva anche con la sua immagine. Obiettivo raggiunto con i cinque abiti di Dior, "manifesti" del proprio modo di essere e di vivere la libertà, come donna, mamma e imprenditrice.

I vestiti di Francesca Fagnani

Co-conduttrice della seconda serata del Festival è Francesca Fagnani. Fedele a dettagli semplici ma mai banali, ormai noti al pubblico che ha imparato a conoscerla nelle interviste alle sue "Belve", la giornalista ha scelto che siano gli abiti di Giorgio Armani a valorizzarla in questa importante occasione. Il motivo lo ha raccontato lei stessa a pochi giorni dal debutto, lasciando comunque un po' di mistero sull'altezza dei tacchi da indossare sotto agli abiti per un certo timore dei famigerati scalini dell'Ariston.

I vestiti di Paola Egonu

E lo stesso dubbio sui tacchi ce l'ha Paola Egonu che, nella serata di giovedì 9 febbraio, potrebbe decidere di non indossare affatto. "Dipende da cosa starà meglio con gli abiti, decideremo all'ultimo momento", ha anticipato la campionessa 24enne dall'alto del suo metro e 93 a proposito del look da co-conduttrice che, nel suo caso è firmato Emporio Armani, linea del Gruppo Armani caratterizzata da uno stile giovanile. Un'anticipazione sugli abiti? "Semplici, delicati ed eleganti", ha assicurato.

I vestiti di Chiara Francini

"Sicuramente il mio sarà un look che rispecchia la mia personalità. Cercherò di essere più bellina possibile, ma dovrà essere sempre qualcosa che rispecchia quella che è la mia personalità, ci dovrà essere un tocco francinesco": queste le dichiarazioni di Chiara Francini sul look da co-conduttrice della quarta serata, venerdì 10 febbraio. Un'anticipazione che promette scintille la sua, e certamente un gran bel contributo allo spettacolo.

I vestiti e gli stilisti scelti dai cantanti

Al Festival di Sanremo si va per promuovere la musica, ma anche per raccontare qualcosa in più sul proprio carattere attraverso l'immagine studiata per l'occasione. Così gli artisti in gara affidano il compito al look, curato da esperti stylist e valorizzato da abiti e accessori. A tal proposito, ecco i nomi di marchi e gli stilisti che in queste ore circolano come scelti dai cantanti in gara.

Dolce e Gabbana per Anna Oxa, gli Articolo31, LDA, Colapesce e Dimartino, Shari e per Paola e Chiara (stylist della coppia di sorelle è l'ormai celebre Nick Cerioni che cura anche l'immagine di Tananai in Gucci), mentre per Elodie, che ha affidato lo styling a Lorenzo Posocco, delle creazioni di Courreges. E sempre Posocco è lo stylist di Marco Mengoni che conferma Versace. Lo stile di Levante, curato da Lorenzo Oddo, potrebbe essere firmato dagli abiti di Marco De Vincenzo, direttore creativo di Etro; su Lazza qualche dettaglio catturato tra le storie Instagram lascia immaginare che sia Missoni la griffe scelta per l'occasione, Off-White quella di Madame che con un insolito completo del marchio si è presentata nell'ultimo Sanremo Giovani a dicembre scorso. Rosa Chemical, invece, sceglie Moschino.

Giorgia indossa le creazioni di Dior, Mara Sattei quelle di Giorgio Armani Privè, Gianluca Grignani quelle di John Richmond. Sethu, uno dei sei giovani in gara, indosserà il brand Jordanluca (ma non sarà l'unico marchio); Vivienne Westwood, invece, per i Coma_Cose, come anticipato dalla stylist Giorgia Cantarini a Vanity Fair che ha anche fornito qualche dettaglio sul look di Leo Gassmann: ogni sera vestirà un brand diverso con una sorpresa per la finale, dove indosserà un abito costum-made pensato per l'occasione. Ariete potrebbe scegliere ancora il brand The Attico come già fatto di recente, mentre Ariete opta per Marni. Ancora nulla emerge su Tananai come su Ultimo. Quanto ai Cugini di Campagna, poi, le aspettative sono altissime anche per il proverbiale look leggendario che coniuga la loro iconica immagine all'attualità.