Isola dei Famosi 2021: cast, concorrenti, anticipazioni e tutte le novità sulla nuova edizione

Lavori in corso per la prossima edizione del reality show di Canale 5: tutte le informazioni

Isola dei Famosi 2021, la macchina organizzativa per la nuova edizione del reality di Canale 5 è in moto per la messa a punto dello show più avventuroso della tv. Ancora nessuna comunicazione ufficiale è arrivata a proposito della data di partenza del programma che andrà in onda nei tempi delicatissimi segnati dalla pandemia e a ridosso del prolungamento del GF Vip. Allo stesso modo, vagano ancora nell’aura di incertezza i nomi dei concorrenti in partenza per l’Honduras. Certa Ilary Blasi al posto di Alessia Marcuzzi nel ruolo di conduttrice, mentre non troveremo più Alvin nei panni di inviato e commentatore delle vicende dei naufraghi. Di seguito, dunque, riportiamo tutte le indiscrezioni che al momento circolano sull’Isola dei Famosi 2021 in vista della partenza.

Isola dei Famosi 2021, quando inizia

La nuova edizione dell’Isola dei Famosi dovrebbe partire la seconda settimana di marzo e la data più probabile sembra essere lunedì 8. Diversi i dubbi anche sulla location: visto il periodo segnato dalla pandemia, fino all'ultimo si era pensato di far approdare i naufraghi in un'isola in Europa come le Canarie, ma in un secondo momento il programma avrebbe scelto di mantenere fede alle Honduras.

Isola dei Famosi 2021, Eleonoire Casalegno inviata?

Elenoire Casalegno sarebbe l'inviata de ‘L'isola dei Famosi 2021’ che prende il posto di Alvin per raccontare le avventure dei naufraghi. Per la showgirl si tratterebbe della sua prima esperienza in questo ruolo, cinque anni dopo la sua partecipazione al GF Vip del 2016.

Isola dei Famosi 2021, i concorrenti

Quanto ai concorrenti dell’Isola dei Famosi, al momento ci si muove nel mare magnum di indiscrezioni e smentite.

Tv Blog racconta che Mediaset vorrebbe Elisa Isoardi, ma la trattativa sembra ancora in alto mare. Patrizia Rossetti nelle ultime ore avrebbe detto di no, categorico come il rifiuto di Asia Argento. Possibile la presenza della comica Valentina Persia, tra le storiche protagoniste el varietà di Canale 5 'La sai l'ultima', come quella del modello di origini indio-brasiliane Akash Kumar, già concorrente di Ballando con le stelle. Alex Nuccetelli, ex marito di Antonella Mosetti e padre di Asia (entrambe ex concorrenti del GF Vip) figura nella rosa dei concorrenti così come Clemente Russo che potrebbe partecipare concorrente ufficiale o solo temporanea guest star. Esclusa dal cast anche Jill Cooper che avrebbe rinunciato per questioni economiche.

Isola dei Famosi 2021, opinionisti

Sempre più vicina è l'ipotesi di vedere seduto in studio sulla poltrona da opinionista Tommaso Zorzi, personaggio rivelazione del GF Vip, al fianco di Iva Zanicchi.