Elezioni, chi votare il 4 marzo? I programmi elettorali e le promesse dei leader

I programmi elettorali saranno decisivi. Alle elezioni politiche 2018 il prossimo 4 marzo si voterà con la nuova legge elettorale, il Rosatellum in un sistema misto maggioritario e proporzionale e secondo la ripartizione nei nuovi collegi elettorali. Gli italiani troveranno alcuni simboli che già conoscono, altri finiranno sulla scheda elettorale per la prima volta, altri ancora ritornano da un passato che riesuma la Prima Repubblica (Qui tutti i simboli).

I candidati concorrono in un sistema misto: l’assegnazione di 232 seggi alla Camera e di 116 seggi al Senato è effettuata con metodo maggioritario in collegi uninominali: è proclamato eletto il candidato più votato.

L’attribuzione dei restanti seggi assegnati alle circoscrizioni del territorio nazionale (386 e 193, rispettivamente per la Camera e per il Senato) avviene in collegi plurinominali, con metodo proporzionale tra le liste e le coalizioni di liste che abbiano superato le soglie di sbarramento.

Nello speciale di Today dedicato alle elezioni politiche tutti i simboli delle liste, e i nomi dei candidati che gli italiani troveranno sulla scheda elettorale alle prossime elezioni per il rinnovo della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica, ma anche i sondaggi in vista del voto.

Elezioni, i programmi elettorali

Qui vogliamo soffermaci invece sulle proposte e sulle promesse elettorali annunciate dai vari partiti.

Elezioni, le promesse elettorali

Per comodità di lettura li abbiamo suddivisi in macro aeree di intervento che riguardano i temi più cari agli elettori: pensioni, tasse e reddito.

Tre le principali proposte sul reddito: il reddito di Inclusione, messo già a regime durante il governo Gentiloni e quindi rivendicato dal Pd, il reddito di cittadinanza, punto cardine da sempre del Movimento 5 Stelle, e il reddito di dignità che Silvio Berlusconi ha proposto ed inserito nel programma elettorale del centrodestra.

Il centrodestra punta tutto sulla riduzione delle tasse e promette esenzioni importanti per chi si trova in difficoltà economiche. Dal bollo alla Flat tax

Il Pd lancia la "pensione di garanzia per i giovani", M5s e centrodestra puntano tutto sull'azzeramento della riforma del 2011 e promettono più soldi per chi è sotto la soglia di povertà

L'Italia è al sesto posto per pressione fiscale, terzo per evasione. Tutti chiedono la riduzione delle tasse: lo Stato incassa più di quanto spenda: il cosiddetto "avanzo primario" dei conti pubblici è infatti completamente eroso dal debito pubblico

