Le migliori piattaforme di streaming in base ai vostri gusti (e al vostro budget)

Al giorno d'oggi è raro trovare qualcuno che non sia abbonato ad almeno una piattaforma di streaming. Che sia Netflix o Prime Video, AppleTV+ o Disney+, Paramount+ o NOW TV, le piattaforme di streaming sono diventate dei must-have e non solo per gli appassionati di serie tv e cinema ma anche per tutte le persone che, a fine giornata, hanno voglia di rilassarsi davanti alla tv cercando un po' di intrattenimento in base ai propri gusti e senza sottostare ai palinsesti televisivi che tendono a scegliere al posto nostro. Il bello delle piattaforme, infatti, è che si può scegliere se vedere una serie o un film, di quale genere e perfino quante puntate guardarsi al giorno. Meglio di così? Ma in questo mondo in cui le piattaforme di streaming sembrano spuntare fuori come funghi, come fare per scegliere quella più adatta a noi? Meglio Netflix o Prime? AppleTV+ o Disney+? Paramount+ oppure NOW TV? Se siete indecisi su quale abbonamento acquistare (e se più di uno) ecco una piccola guida alle migliori piattaforme di streaming e come orientarsi nella scelta di quella più adatta ai vostri gusti e al vostro budget.

Netflix: se amate le serie più popolari e volete tanta scelta

Anche se i costi di Netflix sono aumentati e non è più possibile condividere il proprio account, avere questa piattaforma di streaming vuol dire avere sempre accesso alle serie tv più famose di sempre e a tantissimi nuovi prodotti seriali o cinematografici che Netflix regala al pubblico ogni giorno. Tra tutte le piattaforme, infatti, Netflix è la più prolifica con innumerevoli novità ogni settimana e tantissimi titoli tra cui scegliere appartenenti a generi diversi. Le top 10 delle serie e dei film più visti, inoltre, permettono di restare sempre al passo con i tempi. E se amate i grandi classici come Stranger Things, Lupin, Bridgerton, Black Mirror, sarebbe un vero peccato perdersi le nuove stagioni di questi colossi seriali senza Netflix.

Prezzo: da 4.99 euro a 17.99 euro al mese a seconda dell'abbonamento scelto.

Prime Video: se fate tanti acquisti su Amazon e vi piacciono le serie italiane

Se, invece, non potete fare a meno di fare acquisti su Amazon e volete che il vostro pacco arrivi il prima possibile allora la scelta giusta per voi è quella di abbonarvi a Prime e avere, di conseguenza accesso ad Amazon Prime Video. Questa piattaforma di streaming ha meno titoli rispetto a Netflix e lancia serie un po' meno popolari a livello mondiale confermandosi una piattaforma, principalmente, per amanti delle serie italiane come The Ferragnez, LOL - Chi ride è fuori, Monterossi, Everybody Loves Diamonds ecc.

Prezzo: 4.99 euro al mese o 49.90 euro all'anno.

AppleTV+: se volete avere accesso solo a serie tv di alta qualità

Con AppleTV+ ci rivolgiamo ai veri intenditori, alle persone che in una serie ricercano solo la qualità e questa piattaforma di streaming, senza dubbio, è la migliore in quanto propone solo serie tv eccezionali. Tanti i titoli originali AppleTV+ diventati leggende come Scissione, Ted Lasso, Foundation, The Morning Show o la più recente Lezioni di Chimica. Quindi se volete avere a disposizione solo serie ben fatte, AppleTV+ è la piattaforma ideale per voi.

Prezzo: 9.99 euro al mese.

Paramount+: se vi piacciono le serie di nicchia e meno conosciute

Paramount+ è una piattaforma più recente rispetto a quelle già citate e abbastanza di nicchia anche se il suo trend è sempre più in crescita. Basta pensare anche alcune serie molto popolari in Italia hanno scelto di spostarsi da una piattaforma più nota a Paramount+ per le loro nuove stagioni come nel caso di Vita da Carlo. Sempre più pubblicizzata, anche in tv, Paramount+ non ha tantissima scelta nel suo catalogo ma serie molto mirate e di diversi generi. Oggi, le più popolari su questa piattaforma di streaming sono Vita da Carlo, Yellowjackets, 1923 o la più recente The Curse con Emma Stone.

Prezzo: 7.99 euro al mese.

Disney+: se avete bambini in casa e amate Star Wars e la Marvel

Se, invece, avete dei bimbi in casa allora non potete non essere abbonati a Disney+, anche solo per il fatto di avere a disposizione tutti i più bei cartoni animati Disney dai più vecchi ai più recenti. E questa piattaforma di streaming non è adatta solo ai più piccoli ma anche a tutti i "nerd" fan di Star Wars perché Disney+ propone al pubblico tutte le serie legate all'universo di Star Wars da The Mandalorian ad Ahsoka fino a passare a tutti i film della saga sci-fi. Inoltre Disney+ è anche la piattaforma streaming dei prodotti Marvel.

Prezzo: da 5.99 a 11.99 euro al mese.

NOW TV: se vi piacciono i reality e le serie Hbo

E, infine, vi parliamo di NOW TV che altro non è che la piattaforma di streaming di Sky. Perché scegliere NOW al posto delle altre? Perché propone le diretta in anteprima di molti dei reality show più popolari e amati della tv da Masterchef a X Factor. E non è finita qui perché NOW è la piattaforma dove approdano tutte le serie tv che negli Stati Uniti sono distribuite sul canale Hbo e tra queste ci sono alcuni dei titoli più amati come And Just Like That, il sequel di Sex and the City, The Last of Us e la popolarissima The White Lotus che ha portato la bravissima Sabrina Impacciatore non solo ad avere un successo mondiale ma anche ad arrivare agli Emmy insieme alla sua collega Simona Tabasco.

Prezzo: 14.99 euro al mese.